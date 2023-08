Projeto de MS é convidado para realizar plantio de mudas em Brumadinho, Minas Gerais

O Mil Pelo Planeta, projeto de reflorestamento sul-mato-grossense, foi convidado para realizar um plantio de mudas em Brumadinho, município de Minas Gerais que ficou marcado pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, da Vale, em janeiro de 2019.

Após quatro anos, a região, que foi devastada pela lama, pelos resíduos de minério e pelas 272 perdas, ainda trabalha para recuperar os estragos da tragédia.

Para isso, contará com a ajuda do Mil Pelo Planeta, projeto que nasceu em 2020 com o intuito de plantar mil mudas no Rancho Yporã, em Bonito. A ação foi um sucesso, e em três anos já plantou mais de 28 mil árvores.

O fundador do projeto, Neo Ávila, explica que o convite foi feito por um patrocinador do Festival Meca, realizado no começo de agosto em Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo, localizado em Brumadinho.

"Brumadinho possui o maior museu de arte a céu aberto do mundo (Inhotim) e um Festival chamado Meca, que foi realizado começo de agosto. Um dos patrocinadores do Festival, a NotCo, nos chamou para fazer um plantio na região"

Ávila relatou que, no momento do convite, a primeira coisa que veio em mente foi a tragédia que assolou a região.

"Na hora vieram na minha cabeça aquelas imagens da barragem se rompendo e o quão significativo este plantio é para a gente e para quem vive por lá. Na hora atendemos ao chamado e dissemos sim"

O plantio será realizado dia 26 de Agosto em parceria com a Prefeitura Municipal de Brumadinho, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Brumadinho e a NotCo.

Muito mais que Mil Pelo Planeta

A primeira ação do projeto foi realizada 21 de setembro de 2020, data em que se comemora o Dia da Árvore. Foram plantadas 1.000 mudas de 15 espécies diferentes no Rancho Yporã, localizado em Bonito. A área de quase 1 hectare foi escolhida para o plantio porque era de grande importância para a preservação do curso do rio Formosinho.

No período, o país enfrentava a crise da pandemia de Covid-19, e as áreas vegetais do estado sofriam com a seca e com as queimadas.

Após a primeira ação, foram realizados plantios em diversos outros municípios do Estado, como Nova Andradina, que recebeu 15.600 mudas, plantadas em área próxima à nascente do corrégo Laranjal, e Campo Grande, que recebeu 200 mudas nativas de 15 espécies diferentes plantadas no Morro do Ernesto.

O Mil Pelo Planeta já ultrapassou as barreiras internacionais, e plantou mil árvores no Monte Nativa, localizado na Argentina.

Técnica

Para o processo, é realizada uma visita técnica prévia, com ajuda de biólogos e especialistas ambientais, para selecionar a área adequada, com as autorizações necessárias, e estudar quais espécies podem ser plantadas no local.

A equipe sempre pensa na regeneração da terra, e utiliza o sistema Agro Florestal para otimizar a nutrição das plantas, combinando mudas nativas frutíferas com sementes e mudas de ciclo curto e médio, para que as árvores de longo prazo não cresçam sozinhas. A diversidade também atrai espécies da fauna, mantendo o ecossistema em equilíbrio.

Preocupação ambiental

Além do plantio, o Mil Pelo Planeta já realizou outras ações socioambientais, como arrecadação de cestas básicas, enviadas para ajudar comunidades ribeirinhas do Pantanal, que haviam sido atingidas por incêndios; distribuição de mudas e trabalhos de educação ambiental para alunos escolares.

