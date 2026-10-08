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Qual era a sua comunidade no Orkut? Rede marca anúncio para esta quinta

Site da rede social que marcou os anos 2000 anunciou uma "grande mudança" para esta quinta-feira. Criador fala em "reconstruir a internet", mas ainda não confirma o retorno da plataforma

Denis Felipe

Denis Felipe

08/10/2026 - 08h02
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O Orkut, rede social que reuniu milhões de brasileiros nos anos 2000, marcou um "reencontro" com os antigos usuários para esta quinta-feira (8), às 10h, horário de Brasília (9h em Mato Grosso do Sul). O anúncio apareceu no site orkut.com, sem explicar qual será a novidade.

A mensagem é curta. Ela diz apenas que uma grande mudança está sendo preparada e convida o público a voltar ao endereço na hora marcada. Não há capturas de tela, lista de recursos ou confirmação de que uma nova rede social será lançada.

Carta do criador

Na véspera, o engenheiro turco Orkut Büyükkökten, que criou a rede em 2004, divulgou uma carta em que defende uma internet com mais conexão entre pessoas e menos dependência de algoritmos. No texto, ele pede que os leitores entrem no site e registrem seus nomes.

A carta, porém, não confirma que o Orkut volta a funcionar como rede social. Até a manhã desta quinta, o site não oferecia perfis, comunidades ou qualquer recurso de interação.

O que se sabe e o que ainda não se sabe

O que está confirmado:

  • O site orkut.com está ativo e anunciou uma mudança para esta quinta, às 10h.
  • O criador da rede fala publicamente em um novo projeto focado em comunidades.
  • O Brasil é citado há anos por Büyükkökten como mercado prioritário.

O que ainda não está confirmado:

  • Se haverá uma nova rede social, um aplicativo ou apenas um cadastro de interessados.
  • Se o nome "Orkut" será mantido em um eventual produto.
  • Se perfis, fotos ou comunidades antigas poderão ser recuperados. Esse conteúdo foi apagado pelo Google após o fim da plataforma.

Do auge ao fim

Lançado em janeiro de 2004, o Orkut se tornou um fenômeno no Brasil, com scraps, depoimentos e comunidades sobre praticamente qualquer assunto. Em 2011, o Facebook ultrapassou a rede em número de usuários no país. Três anos depois, em 30 de setembro de 2014, o Google encerrou a plataforma.

Desde 2022, o endereço orkut.com exibe mensagens do criador sobre "algo novo" em construção. Nenhuma delas, até agora, resultou em lançamento.

Cuidado com golpes

A expectativa pela volta da rede costuma ser aproveitada por golpistas. Desconfie de links que prometem "recuperar seu Orkut antigo", de aplicativos fora das lojas oficiais e de páginas que pedem senha, CPF ou dados bancários. O único endereço oficial citado pelo criador é orkut.com.

Esta reportagem será atualizada após o anúncio das 10h.

ONCOLOGIA

MP investiga falta de medicamentos para tratamento de câncer no HRMS

Apesar do Hospital Regional estar sob responsabilidade do Governo do Estado, o órgão ministerial mantém o processo sob sigilo

08/10/2026 08h30

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Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul Divulgação

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), através da 32.ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública da Comarca de Campo Grande, instaurou um inquérito civil contra o Hospital Regional (HRMS) para investigar a regularidade do abastecimento de medicamentos destinados ao tratamento oncológico.

O inquérito também tem como objetivo apurar as medidas adotadas para prevenir situações de desabastecimento e assegurar a continuidade dos tratamentos quimioterápicos prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar do Hospital Regional estar sob responsabilidade do Governo do Estado, através da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (FUNSAU), o órgão ministerial mantém o processo sob sigilo.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria do MPMS para ter acesso ao inquérito civil, porém não obteve resposta até a publicação da reportagem.

Contrato

No dia 28 de setembro, o Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou por mais 12 meses o contrato com a empresa Onco Prod. Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda. Foram destinados R$ 2.346.498,00 para a aquisição de medicamentos oncológicos. A vigência deste vínculo é até 26 de setembro de 2027.

O contrato prevê o fornecimento de 9.900 unidades de Abemaciclibe 150 mg, medicamento indicado para o tratamento de câncer de mama. O preço unitário do remédio foi estabelecido em R$ 237,02.

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul é credenciado como unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), habilitado como Unacon com serviço de Oncologia Pediátrica.

 

Corumbá

Polícia apura maus-tratos a crianças que viviam em ambiente insalubre

Investigação começou após a morte de bebê de dois meses; na casa, vítima e irmãos dormiam em meio à urina e sujeira

08/10/2026 08h30

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O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá Foto: Divulgação

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A Polícia Civil investiga o caso de uma bebê de apenas dois meses que morreu nesta semana em Corumbá. A criança chegou já sem vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Guatós, na manhã de terça-feira, e em vistoria na casa foi identificado possível maus-tratos, não só ao bebê, mas também aos seus dois irmãos.

O caso chegou à polícia na manhã de terça-feira, após a mãe da bebê, uma mulher de 28 anos, procurar atendimento médico para a criança, porém, segundo relatos da polícia, a menina chegou ao local já sem vida. 

No momento do atendimento, segundo o delegado Filipe Araujo Izidio Pereira, da 1ª Delegacia de Corumbá, a equipe médica que atendeu o caso teria identificado uma mancha na roupinha do bebê, que eles atribuíram a uma possível marca de sangue.

Em razão da suspeita de agressão seguida de morte, a mãe chegou a ser presa preventivamente. 

A mãe ainda não foi ouvida oficialmente, porém, em versão apresentada aos policiais no momento da ocorrência afirmou que saiu da casa por alguns minutos porque estava faltando energia e foi até a casa do vizinho e quando voltou identificou que a criança já estava sem respirar.

Ainda conforme o delegado, o médico legista afirmou que a mancha encontrada na roupa da bebê poderia ser de algo que a criança vomitou.

Apesar de o laudo não ter sido entregue ainda, o legista acredita que a morte possa ter sido causada por asfixia por bronco aspiração, que é quando acidentalmente alimentos, líquidos, saliva ou vômito entram nas vias respiratórias inferiores e provocam uma asfixia.

Porém, apesar de a suspeita principal ser essa, durante a ida da polícia, perícia e do Conselho Tutelar até a residência onde a bebê morava, uma casa de três cômodos, foi encontrada muita sujeira, além de fezes e urina no local onde a mãe, que tem outros dois filhos, dormia com as crianças.

“A urina, muita sujeira e fezes, isso já é um indicativo sim de que havia maus-tratos, de que a criança não estava recebendo o tratamento que devia ter. O crime de maus-tratos, por si só, já é um crime, só que existe uma qualificadora, que é maus-tratos seguido de morte, que é quando a mãe provoca os maus-tratos e a morte decorre disso, sem dolo, que é o que estávamos investigado agora”, contou o delegado ao Correio do Estado.

No local, além do bebê, da mãe e dos dois irmãos, também mora um casal, todos da mesma família.

Como a agressão foi, até agora, descartada pelo legista, a mãe foi solta, porém, os outros dois filhos foram levados pelo Conselho Tutelar de Corumbá e, posteriormente, entregue à familiares próximos.

O delegado afirmou que o caso já está bem avançado e que agora eles devem ouvir mais pessoas e esperar os laudos chegarem para concluir a investigação.

“Vamos ouvir mais pessoas, quem teve contato com essa família lá na UPA, vizinhos, vamos pedir auxílio do Conselho Tutelar para fazer relatórios sobre a dinâmica daquela família e aguardar os laudos periciais, porque aí será a versão oficial”, completou Izidio.

Já foram ouvidos a médica e a enfermeira que atenderam a criança na UPA e uma das pessoas que moram com a mãe.

Em nota, o Conselho Tutelar afirmou que a família não era acompanhada pelo órgão porque havia se mudado há pouco tempo para o município. 

“A situação chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar somente na data do ocorrido, ocasião em que foram adotadas as providências cabíveis. A partir do conhecimento dos fatos, o órgão passou a atuar no caso, adotando as medidas pertinentes. Não há registros de atendimento ou histórico anterior dessa família junto ao Conselho Tutelar nesse colegiado. A genitora teria chegado ao município recentemente e nesse tempo não há registros de denúncias ou notificações para acompanhar o núcleo familiar”, afirma o órgão, em nota.

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