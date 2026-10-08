Qual era a sua comunidade no Orkut? Rede marca anúncio para esta quinta

O Orkut, rede social que reuniu milhões de brasileiros nos anos 2000, marcou um "reencontro" com os antigos usuários para esta quinta-feira (8), às 10h, horário de Brasília (9h em Mato Grosso do Sul). O anúncio apareceu no site orkut.com, sem explicar qual será a novidade.
A mensagem é curta. Ela diz apenas que uma grande mudança está sendo preparada e convida o público a voltar ao endereço na hora marcada. Não há capturas de tela, lista de recursos ou confirmação de que uma nova rede social será lançada.
Carta do criador
Na véspera, o engenheiro turco Orkut Büyükkökten, que criou a rede em 2004, divulgou uma carta em que defende uma internet com mais conexão entre pessoas e menos dependência de algoritmos. No texto, ele pede que os leitores entrem no site e registrem seus nomes.
A carta, porém, não confirma que o Orkut volta a funcionar como rede social. Até a manhã desta quinta, o site não oferecia perfis, comunidades ou qualquer recurso de interação.
O que se sabe e o que ainda não se sabe
O que está confirmado:
- O site orkut.com está ativo e anunciou uma mudança para esta quinta, às 10h.
- O criador da rede fala publicamente em um novo projeto focado em comunidades.
- O Brasil é citado há anos por Büyükkökten como mercado prioritário.
O que ainda não está confirmado:
- Se haverá uma nova rede social, um aplicativo ou apenas um cadastro de interessados.
- Se o nome "Orkut" será mantido em um eventual produto.
- Se perfis, fotos ou comunidades antigas poderão ser recuperados. Esse conteúdo foi apagado pelo Google após o fim da plataforma.
Do auge ao fim
Lançado em janeiro de 2004, o Orkut se tornou um fenômeno no Brasil, com scraps, depoimentos e comunidades sobre praticamente qualquer assunto. Em 2011, o Facebook ultrapassou a rede em número de usuários no país. Três anos depois, em 30 de setembro de 2014, o Google encerrou a plataforma.
Desde 2022, o endereço orkut.com exibe mensagens do criador sobre "algo novo" em construção. Nenhuma delas, até agora, resultou em lançamento.
Cuidado com golpes
A expectativa pela volta da rede costuma ser aproveitada por golpistas. Desconfie de links que prometem "recuperar seu Orkut antigo", de aplicativos fora das lojas oficiais e de páginas que pedem senha, CPF ou dados bancários. O único endereço oficial citado pelo criador é orkut.com.
Esta reportagem será atualizada após o anúncio das 10h.