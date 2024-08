Mais de 90 responsáveis por obras em MS são notificados pela Receita Federal

Haja saúde

Conforme informações do meteorologista Natálio Abrahão, não há previsão de chuva para as próximas semanas.

Após as cidades de Mato Grosso do Sul registrarem temperaturas baixas com sensação térmica de -4ºC no último final de semana, as temperaturas devem subir nos próximos dias, chegando perto dos 37ºC.

Antecipando a preocupação com o forte calor, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de perigo para baixa umidade do ar em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O aviso mais severo é para as cidades do norte, do Bolsão e da região sudoeste do Pantanal sul-mato-grossense, que devem enfrentar, nos próximos dias, temperaturas acima de 37ºC e umidade relativa do ar variando entre 12% e 20%.

Segundo informações do meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão Filho, os termômetros devem subir gradualmente e não deve chover nos próximos dez dias. No decorrer do mês, as máximas devem subir em Campo Grande, chegando até os 36ºC.

O meteorologista também afirma que a umidade do ar deve cair para até 12%. Já as rajadas de vento devem permanecer moderadas durante a manhã e a tarde, o que pode levar a um aumento na quantidade de poeira, fumaça e fuligem no ar, prejudicando a respiração.

Ainda conforme o aviso meteorológico do Inmet, há risco de incêndios florestais e problemas de saúde, como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

Calor intenso vem aí .

Conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), entre segunda e terça-feira, a previsão é de tempo firme com sol e variação de nebulosidade.

Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco no estado.

Nestes dias, estão previstas temperaturas mínimas entre 4°C e 8°C e máximas variando entre 17°C e 23°C para as regiões sul, leste e sudeste. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo de 4°C em algumas áreas.

No Pantanal sul-mato-grossense e no sudoeste do estado, esperam-se mínimas entre 9°C e 15°C e máximas entre 23°C e 26°C. Para as regiões norte e Bolsão, as mínimas devem variar entre 8°C e 12°C, com máximas entre 23°C e 29°C. Em Campo Grande, as mínimas são esperadas entre 9°C e 11°C, e as máximas entre 20°C e 23°C.

Os ventos devem atuar no quadrante sul (sul/sudeste) e girar para o quadrante leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento superiores a 50 km/h.

Devido ao tempo mais seco, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, variando entre 15% e 35%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

Tempo seco entre quinta e sexta-feira

Na quarta e quinta-feira, a previsão indica a continuidade do tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. As condições meteorológicas estáveis são causadas pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo quente e seco no estado de Mato Grosso do Sul.

Nestes dias, as temperaturas estarão em elevação, com mínimas previstas entre 9°C e 15°C e máximas entre 24°C e 33°C para as regiões sul, leste e sudeste.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, esperam-se mínimas entre 14°C e 21°C e máximas entre 30°C e 36°C. Para as regiões norte e Bolsão, as mínimas devem variar entre 13°C e 17°C, com máximas entre 31°C e 37°C.

Ainda conforme informações do Cemtec, em algumas cidades as temperaturas podem registrar valores abaixo de 14°C. Em Campo Grande, esperam-se mínimas entre 13°C e 18°C e máximas entre 28°C e 33°C.

Os ventos atuarão entre os quadrantes leste e norte, com velocidades variando entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento superiores a 50 km/h. Aliado ao tempo mais quente e seco, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

As condições meteorológicas previstas, com tempo quente e seco, tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais. Essas condições também impactam a saúde humana e o meio ambiente. Por isso, recomenda-se que a população evite atear fogo em vegetação ou outros materiais, em qualquer situação, pois as condições climáticas são favoráveis ao surgimento de incêndios.

Registro de mortes

Após o registro de temperaturas abaixo de zero e sensação térmica negativa em diversas cidades de Mato Grosso do Sul no último sábado (9), duas pessoas morreram, com suspeita de hipotermia. O primeiro caso foi registrado em Campo Grande, onde um policial militar aposentado, identificado como José Marcos de Oliveira, de 58 anos, que vivia em situação de rua, foi encontrado na calçada da Rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste.

O segundo caso ocorreu em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. No mesmo dia, Laércio da Silva de Lima, de 71 anos, foi encontrado no quintal de sua casa, na Agrovila do Capão Bonito.

De acordo com a polícia, a vítima estava completamente molhada devido à chuva registrada durante a noite.

Ambos os corpos foram encaminhados ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico.

Mais registros

Também em Sidrolândia, no último sábado, produtores rurais encontraram novilhos mortos após uma das madrugadas mais frias do ano. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), os termômetros marcaram 1,7ºC em Sidrolândia nesse dia.

Na propriedade rural Assentamento Jiboia, localizada na região do Capão Seco, o produtor Kennedi Forgiarini perdeu cinco animais devido ao frio intenso.

Em Jaraguari, outro produtor rural encontrou pelo menos 120 bois mortos. As imagens foram amplamente compartilhadas nas redes sociais nesta segunda-feira (12).

Assine o Correio do Estado.