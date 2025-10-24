Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

JUSTIÇA

Responsáveis por enganar consumidores com "golpe das panelas" são condenados em MS

O golpe que começou em 2020 era estruturado nacionalmente com atuação registrada em diferentes estados

Tamires Santana

Tamires Santana

24/10/2025 - 11h20
Um grupo responsável por aplicar o chamado "golpe das panelas" entre os anos de 2020 e 2022 em diversos estados, foi condenado pela 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande. 

No caso,  uma empresa do ramo de utilidades domésticas, sediada em São Paulo, e suas representantes legais participaram de uma prática comercial fraudulenta envolvendo a venda de panelas com vícios de qualidade e, em alguns casos, falsificadas.

Conforme os autos, a empresa cedia máquinas de cartão de crédito e débito registradas em seu nome para terceiros que percorriam o país, incluindo a capital sul-mato-grossense, realizando vendas enganosas. As panelas eram apresentadas como produtos de alta durabilidade e tecnologia, mas os consumidores recebiam itens de qualidade inferior, com defeitos e sem as propriedades prometidas.

A decisão foi proferida pelo juiz Eduardo Lacerda Trevisan, que destacou que a empresa e suas representantes tinham pleno conhecimento das práticas ilícitas, uma vez que os pagamentos eram processados diretamente em nome da pessoa jurídica, e vários consumidores relataram dificuldades em obter o estorno dos valores pagos.

Na sentença, o juiz determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, responsabilizando também suas gestoras de forma solidária pelos danos causados.

O grupo foi condenado a restituir os valores pagos pelos consumidores lesados, com correção monetária e juros, além de se absterem de continuar cedendo máquinas de cartão a terceiros ou de comercializar panelas com vícios ou falsificadas, sob pena de multa.

A decisão também manteve o bloqueio de valores e bens das rés, já determinado anteriormente, como forma de garantir o ressarcimento às vítimas. As partes envolvidas não apresentaram defesa, não regularizando sua representação no processo, e por isso os fatos contados na ação foram considerados verdadeiros.
 
Ao proferir a decisão, o magistrado ressaltou que a conduta praticada pelo grupo, violou o dever de boa-fé e as normas de proteção ao consumidor, previstas no Código de Defesa do Consumidor, e reforçou que empresas que permitem o uso de seus meios de pagamento em esquemas fraudulentos respondem solidariamente pelos prejuízos causados.

O juiz esclareceu ainda que o valor devido a cada consumidor será apurado em liquidação individual de sentença, mediante comprovação da compra das panelas comercializadas pelo grupo.

Em sua fundamentação, fez uma observação técnica importante: os efeitos da sentença não se estendem automaticamente aos consumidores que já moveram ações individuais. Segundo explicou, aqueles que tenham ingressado com ações próprias e não solicitaram a suspensão desses processos dentro do prazo legal não serão beneficiados por esta decisão coletiva, conforme o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Cabe ressaltar que, os consumidores que comprovarem ter sido lesados, mas ainda não ingressaram com ação judicial, poderão requerer seus direitos com base na sentença, participando da fase de execução individual.

investigação do MPMS

"Mais louco do Brasil" terá de explicar aluguel de 150 banheiros para festa

Contrato assinado pelo prefeito de Ivinhema às vésperas da Festa da Mandioca, em julho, previa 140 banheiros químicos convencionais de 10 para portadores de deficiências

24/10/2025 11h51

Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público exige que Juliano Ferro, prefeito de Ivinhema explique contrato de locação

Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público exige que Juliano Ferro, prefeito de Ivinhema explique contrato de locação

Embora não haja nenhum precedente indicando que a ingestão da tradicional mandioca ou de seus derivados possa gerar algum desconforto ou mal estar intestinal, o "prefeito mais louco do Brasil", Juliano Ferro, de Ivinhema,  possivelmente estava preocupado com esta possibilidade quando organizou a Festa da Mandioca, realizada nos dias 18 e 19 de julho deste ano. 

Evidência disso é que pegou "carona" em uma ata de registro de preços da prefeitura de Jardim e firmou contrato para locação de nada menos de 140 banheiros químitos convencionais e mais dez para portadores de deficiência física. O município de Ivinhema, no sul de Mato Grosso do Sul, tem em torno de 29 mil habitantes. 

Esta grande quantidade de banheiros, porém, chamou a atenção de empresas que atuam no setor e o prefeito youtuber, com mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais, acabou sendo denunciado ao Ministério Público, que nesta sexta-feira divulgou a abertura de um inquérito civil para exigir explicações de Juliano Ferro, que em setembro trocou o PSDB pelo PL. 

Além de pedir explicações sobre a grande quantidade de banheiros, a promotora Lenize Pedreira também quer saber se a prefeitura de Ivinhema utilizou os 12 geradores de energia e uma série de outros equipamentos que contratou ao aderir à ata de registro de preços.

O valor do contrato da prefeitura de Ivinhema com a empresa Leo Palcos e Eventos foi de R$ 509,3 e a principal explicação que a promotoria exige é se este valor foi efetivamente pago à empresa. Nota de empenho foi emitida no valor integral. 

De acordo com os autores da denúnica, que  inclusive enviaram fotos ao MPMS, nos dois dias de festa havia somente 14 banheiros químicos no local. Além disso, alegam que os geradores de energia foram cedidos gratuitamente pelo Governo do Estado. 

A denúncia diz ainda que oito camarins teriam sido contratados, mas somente dois efetivamente teriam sido instalados nos dias de festa. Outra suposta irregularidade é relativa ao uso de 250 metros quadrados de estrutura metálica usada para montagem de palcos. Nada disso, porém, teria sido usado na festa. 

A promotora já exigiu explicações do prefeito, mas ele não se manifestou no prazo previsto e por conta disso foi instaurado o inquérito civil. Em lives, porém, ele já teria informado que somente uma parte dos R$ 509 mil previstos teriam sido efetivamente pagos à empresa contratada. 

Esta mesma Festa da Mandioca já está na mira do MPE desde julho. Isso porque a prefeitura chegou a abrir licitação para aluguel de equipamentos. Porém, antes da homologação, o certame foi anulado e a prefeitura decidiu pegar "carona" na ata de registro de preços de Jardim. 

A alegação do prefeito é de que os valores apresentados ofertados pela própria administração municipal e levado em consideração pelas concorrentes estavam muito acima daquilo que seria razoável e que a adesão ao pregão de Jardim garantiria uma economia de até R$ 427 mil à prefeitura de Ivinhema. 

Em sua defesa, os advogados de Juliano Ferro classificaram a denúncia como sendo fruto do “descontentamento  de licitante que participou de certame realizado pelo município, e cuja revogação foi fundamentada em estrito cumprimento aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade…”

Depois da investigação inicial sobre suposta ilegalidade na "carona" é que vieram a público os detalhes do contrato que previa, por exemplo, o aluguel dos 150 banheiros. Por conta disso o leque na investigação está sendo ampliado agora pela promotoria. 

FESTEIRO

Antes desta denúncia, o prefeito, que tem pouco mais de um milhão seguidores no Instagran e 316 mil no Facebook, já havia virado alvo de investigação do Ministério Público porque, supostamente, utilizava as festas populares, como a do peão e da mandioca, para promoção pessoal, já que costuma subir no palco e literalmente fazer shows com os artistas contratados para animação do público. 

Além disso, chegou a ser investigado porque teria favorecido determinados artistas por valores que, supostamente, estavam acima do valor de mercado. 

IMPORTÂNCIA DA MANDIOCA

Embora não seja o maior produtor de mandioca do Estado, a produção tem papel importante na economia de Ivinhema. São em torno de 3,5 mil hectares e em torno de cem mil toneladas por ano, representandoe 10% da produção estadual. 

A maior parte daquilo que é produzido em Mato Grosso do Sul se destina às fábricas de fécula, sendo boa parte à exportação. Em 2022, por exemplo, foram exportadas 23 mil toneladas do produto, que renderam 17 milhões de dólares à economia da região. 

O Correio do Estado entrou em contato com o prefeito Juliano Ferro na manhã desta sexta-feira, mas até a publicação da reportagem não havia obtido retorno.
 

EM ATRASO

Motoristas de ônibus seguem a espera de pagamento do vale

Os profissionais vão decidir na segunda-feira (27) se haverá ou não uma nova paralisação

24/10/2025 10h40

Passagem de ônibus hoje custa R$ 4,95, mas tarifa técnica, usada para calcular o subsídio ao transporte público, é de R$ 6,17

Passagem de ônibus hoje custa R$ 4,95, mas tarifa técnica, usada para calcular o subsídio ao transporte público, é de R$ 6,17 Gerson Oliveira

Dois dias após a paralisação dos motoristas do transporte coletivo motivada pelo atraso no pagamento do vale, o valor continua em atraso. A informação e do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas.

Segundo ele, há possibilidade de nova paralisação nos próximos dias caso o pagamento não ocorra, entretanto, a decisão de parar ou não e a data específica será definida em uma assembleia geral marcada para acontecer na segunda-feira (27). "Se na assembleia, a paralisação for aprovada por maioria, aí sim teremos uma data, mas tudo dentro da legalidade", disse.

Conforme divulgado pelo Correio do Estado, na quarta-feira (22), as ruas de Campo Grande amanheceram sem os ônibus do transporte coletivo. Na ocasião, os motoristas retardaram em uma hora e meio o início das atividades em protesto ao atraso no pagamento do adiantamento salarial que normalmente é feito no dia 20 de cada mês. 

O atraso no pagamento do chamado vale, da ordem de R$ 1,3 mil, atingiu o bolso de cerca de mil trabalhadores, segundo Demétrio de Freitas. "Infelizmente o consórcio não fez esse depósito. Esperamos até ontem e fomos informados que não iam pagar e não havia data definida para efetuar esse pagamento. Por isso tomamos essa iniciativa de fazer esse protesto hoje pela manhã", afirmou o presidente do sindicato. 

Ainda de acordo com a reportagem, o protesto e a ameaça de greve por tempo indeterminado coincide com as reivindicações, inclusive por meio da Justiça, dos proprietários das empresas pelo reajuste da tarifa, que desde o dia 24 de janeiro está em R$ 4,95. Os empresários reivindicam reajuste da ordem 26%, o que elevaria a tarifa para R$ 6,17.

Diante disso, uma decisão do juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, determinou  que o município cumpra decisão já transitada em julgada que manda subir a tarifa técnica de ônibus para R$ 7,79.

O aumento da tarifa técnica do transporte põe ainda mais pressão sobre o poder público, uma vez que Prefeitura de Campo Grande e o governo do estado de Mato Grosso do Sul subsidiam a operação e estão inadimplentes no pagamento do subsídio.

Um aumento da tarifa técnica pode elevar ainda mais o valor a ser repassado como subsídio, ou então, fazer com que a prefeita Adriane Lopes (PP) tome a impopular medida de subir o preço da passagem paga pelo usuário.

O Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, questionando quais serão as medidas adotadas pelo Poder Executivo diante da possibilidade de uma nova paralisação do transporte coletivo, mas té o fechamento dessa reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

