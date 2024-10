Selos natalinos de Ziraldo ganham emissão comemorativa pelos Correios

Aparecida do Taboado

Os entorpecentes estavam escondidos na carroceria do caminhão, em meio à sucata, para despir o cheiro. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal de Três Lagoas.

Um caminhoneiro, cuja identidade não foi revelada, foi preso nesta sexta-feira (25) transportando uma carga de cocaína avaliada em mais de R$ 30 milhões, escondida em meio a uma carga de sucata, próximo ao município de Aparecida do Taboado, a 457 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da Polícia Federal, o flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina, quando os policiais avistaram um caminhão e estranharam que o semirreboque estaria muito acima da altura limite da carroceria.

Ao realizar o sinal de parada, o motorista do veículo demonstrou extremo nervosismo e preocupação, como também não soube responder, com clareza, perguntas simples sobre sua viagem, sobre o veículo e sobre a carga transportada.

Em vistoria no veículo, os policiais encontraram, no assoalho da parte inferior traseira do semirreboque, um local com sinais de adulteração. Ao perfurar o local com o auxílio de uma furadeira, a broca do equipamento retornou coberta por um pó branco, muito semelhante à droga conhecida como cocaína.

Após retirar, com o auxílio de maquinário pesado, a carga de sucatas de ferro do semirreboque, foi possível identificar que havia um compartimento oculto no local identificado com sinais de adulteração. Aberto o compartimento oculto, foram encontrados diversos tabletes da substância entorpecente, totalizando 414,3 kg de droga apreendida.

Diante do flagrante, o motorista juntamente com os entorpecentes, foram encaminhados para a sede da Polícia Federal de Três Lagoas



Mais apreensões

Ainda durante a sexta-feira (25), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontraram uma carga milionária de cocaína avaliada em R$ 3 milhões, escondida em uma carreta em Campo Grande. O motorista, que não teve o nome divulgado, informou aos policiais que deixaria os entorpecentes em Londrina (PR)

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização na BR-262, quando policiais estranharam o peso de uma carreta e decidiram acompanhar o veículo até uma empresa localizada na região do Indubrasil, em Campo Grande.

No local, os policiais realizaram uma abordagem. O condutor apresentou certo nervosismo durante o flagrante e, ao ser questionado, confessou estar transportando 77,6 kg de cloridrato e 51,5 kg de macarrão base de cocaína em meio à carga de soja, que estavam sendo transportados em dois semirreboques. Ele ainda disse aos policiais que transportaria a carga de cocaína até Londrina (PR).

Diante do flagrante, os entorpecentes foram encaminhados a Denar (Delegacia Especializada em Repressão ao Narcotráfico). O motorista preso em flagrante, foi levado para a sede da Polícia Federal de Campo Grande.



