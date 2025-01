Servidores terão 20 feriados em 2025; confira

Cidades

Mensagem informa que o site poderá ser acessado "em breve"

Os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram divulgados neste domingo (26). No entanto, desde o início desta manhã, estudantes relatam dificuldades para acessar os resultados do Sistema de Seleção Unificada (SISU), devido à uma instabilidade na página do programa.

Ao entrar no site, os usuários encontram uma mensagem que informa que o acesso à plataforma será disponibilizado “em breve”.

Página apresenta instabilidade - Reprodução

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação para as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

O sistema executa a seleção dos estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos e perfil socioeconômico para Lei de Cotas.

Vagas

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgados no dia 13 de janeiro, pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As provas foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro de 2024, e a partir do resultado, é possível participar de processos seletivos que permitem o uso da nota do Enem para o ingresso no ensino superior.

Uma das possibilidades de ingresso nas instituições públicas é o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa do MEC. Por isso, o Correio do Estado fez um levantamento da quantidade de vagas abertas por instituição no Sisu para Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram disponibilizadas 4.880 vagas através desse processo seletivo. Confira

UFMS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tem 1.725 vagas ofertadas no Sisu, para 125 cursos.

UFGD

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) oferta 947 vagas pelo Sisu, em 37 cursos.

IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) tem 920 vagas abertas pelo Sisu, com ingresso no primeiro e segundo semestres de 2025, dependendo do curso. As vagas para cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas são ofertadas nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferta 1.288 vagas, distribuídas em 68 cursos de 14 cidades em que a UEMS está presente.

Oferta

Os estados com mais vagas ofertadas são Minas Gerais (34.049), Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268). As Universidades Federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) são as que oferecem mais vagas – 9.050 e 8.683, respectivamente. Entre os institutos federais, o do Ceará (IFCE) é o que têm mais vagas (6.022), seguido do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) com 5.675 e do Instituto Federal da Paraíba com 2.850.