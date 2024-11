Servidores terão quatro dias de 'molho' esta semana

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Os servidores estaduais já podem comemorar! Com a mudança do ponto facultativo em alusão ao Dia do Servidor Público Estadual para o mês de novembro, agora serão 4 dias de feriado.

Devido a mudança, o Estado trabalhou normalmente no dia 28 de outubro - data em que é comemorado o Dia do Servidor Estadual. Agora, a folga ocorrerá nos dias 14, 15, 16 e 17, neste período todos os órgãos deverão ser fechados.

A homologação ocorreu no dia 10 de outubro, em edição do Diário Oficial do Estado. É importante frisar que a decisão é válida para a administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo estadual.

Em relação ao ponto facultativo, o decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel destaca que seus efeitos não se aplicam aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

Além deste, já na quarta-feira (20), os servidores serão contemplados com mais um feriado nacional, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data celebra a luta e resistência dos afro-descendentes no Brasil.

Feriado no fim de ano

Ainda de acordo com o cronograma publicado pelo governo do Estado em janeiro deste ano, os servidores deverão ter mais 3 dias de folga até o fim do ano graças às festividades tradicionais. São eles:

24 de dezembro Véspera do Natal (ponto facultativo)

Véspera do Natal (ponto facultativo) 25 de dezembro Natal (feriado nacional)

Natal (feriado nacional) 31 de dezembro Véspera do Ano Novo (ponto facultativo)

