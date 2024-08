Jads e Jadson gravam novo DVD celebrando aniversário da Capital

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Conhecidos pelo sistema “bruto, rústico e sistemático”, a dupla Jads & Jadson surpreende os fãs ao gravar o novo DVD “Bruto é Pop” nesta segunda-feira (26). O evento será realizado com entrada gratuita no Parque das Nações Indígenas e com a apresentação da cantora Kell Smith.

Os músicos sertanejos apresentam uma nova proposta de repertório ao contar com versões repaginadas de clássicos do pop, rock e MPB dos anos 80 e 90. O início do evento está marcado para às 16h30 e a gravação às 17h30, com entrada gratuita.

Quem passa pelos altos da Afonso Pena diariamente, já conhece o emblemático pôr do sol do Parque das Nações. Cenário ideal e que dará um toque especial durante a gravação do DVD. No aniversário de Campo Grande, a cidade ganhará um lindo presente ao sediar o show de uma das duplas mais conhecidas da música sertaneja.

Além de músicas autorais, durante a carreira, Jadson e Jadson também se dedicaram às regravações de grandes canções que marcaram gerações. Para esse novo projeto, o repertório mescla músicas de outros segmentos que ganham vida com o tom de voz único da dupla.

“Desde o começo da nossa carreira sempre trouxemos uma versão pop para o nosso trabalho e dessa vez, atendendo o pedido dos fãs, iremos fazer um repertório inteiro com clássicos da música brasileira. É um presente para nós e para Campo Grande estarmos juntos no aniversário dessa cidade que sempre nos acolheu”, afirma Jads.

Com muitas surpresas para os campo-grandenses, a expectativa é atrair milhares de pessoas para curtir boa música em uma tarde mais que especial. A gravação do DVD é uma realização da Som Livre, Ninho do Entretenimento e Ayslan Abdo.

Sobre a dupla

Nascidos em Catanduvas, no Paraná, os irmãos foram criados em Ponta Porã-MS e de lá para cá rodaram Brasil afora levando a música sertaneja com seu toque rústico característico.

Com mais de 30 anos de carreira, Jads & Jadson possuem também grandes canções ao lado de outros artistas, como Michel Teló, Almir Sater, Gusttavo Lima, Cristiano Araújo, João Carreiro e João Neto e Frederico. Os hits mais conhecidos:

Jeito Carinhoso;

Noite Fracassada;

Toca um João Mineiro e Marciano;

Com Todos Menos Comigo.

De acordo com a produção do evento, o projeto “Bruto é Pop” foi planejado há mais de um ano, entre as escolhas do repertório e autorizações para regravações. Uma coletiva de imprensa com a dupla será realizada neste domingo (25), às 16 horas, no Parque das Nações Indígenas.

Cantora de "Era uma Vez"

Kell Smith, ganhou o gosto popular e ficou nasparadas de sucesso, segundo a Billboard Brasil com a música “Era Uma Vez”, que fala de saudade, nostalgia e inocência da época de criança.

“(Não é só mais) um álbum de amor”, último lançamento da cantora - (Foto: Gustavo Arrais / Divulgação) “(Não é só mais) um álbum de amor”, último lançamento da cantora - (Foto: Gustavo Arrais / Divulgação)

Perto de completar 31 anos,a cantora e compositora já se consolidou como uma importante artista de sua geração. A letra de seu grande sucesso foi a mais procurada em 2018. A música ultrapassou os 100 milhões de execuções no Spotify e 400 milhões de visualizações no Youtube.

Trio de apresenta no Parque das Nações Indígenas