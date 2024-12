Água sobe quase 50% a mais que a inflação em Campo Grande

CORREDOR SUDOESTE

HF Engenharia e Construção LTDA, de Belo Horizonte (MG), deu o menor lance para realizar o serviço e licitação segue suspensa para análise da proposta e dos documentos

A licitação para continuidade da obra do Corredor Sudoeste, na Avenida Marechal Deodoro, região do Aero Rancho, segue suspensa para análise de propostas, mas segundo verificado pela reportagem do Correio do Estado, a empresa favorita é a HF Engenharia e Construção LTDA, de Belo Horizonte (MG).

Segundo consta no documento de ata das propostas recebidas, o menor lance da empreiteira mineira foi de R$ 9.427.000,00. No edital da licitação, estava previsto que o leilão começaria no valor de R$ 10.476.472,48, ou seja, a obra deve ser realizada por, aproximadamente, R$ 1,05 milhão a menos.

A abertura para propostas aconteceu na segunda-feira passada (25), às 8h, e a suspensão da mesma aconteceu no mesmo dia, às 15h15, após o envio dos documentos por parte da HF Engenharia e Construção. Caso a Prefeitura conclua irregularidades nos documentos da empresa mineira, a segunda menor proposta enviada foi da empresa definida como “Licitante 04”, no valor de R$ 9.428.825,24.

O novo edital foi publicado no dia 06 de novembro, no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) e tem prazo para término da obra de 360 dias após a 1ª ordem de começo dos serviços.. Em maio deste ano, a antiga empresa responsável (Engepar Engenharia e Participações Ltda) deixou o projeto alegando "desequilíbrio econômico-financeiro do contrato".

Na época do primeiro contrato (setembro de 2020), ele foi assinado com a Engepar sob valor de R$ R$ 11.411.264,69, um deságio de, aproximadamente, R$ 1,1 milhão ao que previa o antigo edital (R$ 12.585.239,82).

O projeto dos corredores de ônibus foi idealizado em 2012, ainda na gestão Nelsinho Trad (PMDB), e começou a ser implantado em 2015. Atualmente, apenas dois corredores (ambas entregues em 2022) estão sob funcionamento dos sete idealizados há 12 anos: nas ruas Rui Barbosa e Brilhante.

As outras cinco deveriam estar implantadas na Rua Bahia, Avenida Bandeirantes, Avenida Costa e Silva, Avenida Gury Marques e, obviamente, na Avenida Marechal Deodoro. Ao todo, 69 km estavam prometidas como corredor de ônibus, mas apenas 13% foi feito até o momento.

HF Engenharia e Construção, a nova rainha das licitações

A empresa mineira venceu outras duas licitações de obras "importantes" na Capital. No dia 08 de agosto, através de edição do Diário Oficial de Campo Grande, a Prefeitura Municipal publicou o extrato de contrato firmado com a Empresa HF Engenharia e Construção, com valor de R$ 20.997.679,09 e prazo de execução de 540 dias.

Projeto que se arrastada há cerca de 13 anos, as obras para recuperação do trecho da Avenida Ernesto Geisel - entre a Rua da Abolição e a Rua Bom Sucesso -, em Campo Grande, começaram no dia 02 de setembro e devem se estender até meados de fevereiro de 2026. Vale lembrar, como bem observa o campo-grandense há anos, que a erosão que atingiu a avenida não se resume ao trecho entre a Bom Sucesso e Rua Abolição, no sentido Bairro/Centro.

Por esse preço, a Prefeitura Municipal de Campo Grande prevê:

Execução de gabião nas margens do Rio Anhanduí;

Calçadas;

Guarda corpo e;

Recapeamento.

Já no dia 1º de outubro, através da edição do dia do Diogrande, foi celebrado pela Prefeitura Municipal o contrato de R$ 9,8 milhões para pavimentação dos Bairros Ramez Tebet (Etapa C), Jardim das Macaúbas e Jardim Campo Nobre.

A emenda para asfaltar os bairros citados foi feita por Simone Tebet, atual Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil e filha de Ramez Tebet, ex-presidente do Senado Federal, deputado federal e prefeito de Três Lagoas. O vencedor da licitação foi a empresa HF Engenharia e Construção Ltda.

O valor total pelo qual a empreiteira venceu a licitação foi de R$ 9.820.000,00, pouco mais de R$ 1 milhão de deságio, já que o previsto no edital era de R$ 10.862.734,61. O prazo total para execução das obras é de 270 dias, além de ontem ter passado por uma extensão de 90 dias na previsão.

Pauta nas eleições 2024

Nos debates da eleição municipal de 2024, o candidato Beto Pereira (PSDB) constantemente afirmava que um das suas promessas de campanha era retirar os corredores de ônibus já instalados e acabar com aquelas com obra em andamento. Inclusive, em uma de suas propagandas eleitorais na televisão, o candidato tucano aparece com uma marreta no corredor sudoeste, sinalizando que vai acabar com os corredores da cidade.

Outro candidato de oposição à atual prefeita, Rose Modesto (União) disse que iria rever o projeto dos corredores, principalmente na Rui Barbosa, junto ao Ministério Público Estadual (MPE), já que, segundo ela, o serviço "matou" o comércio da região, além de ter sido executado de forma diferente do que o apresentado quando idealizado. A candidata prometeu que, caso eleita, iria construir mais quatro terminais pela Capital para melhorar a mobilidade urbana.

Porém, ambos os projetos não foram "aprovados" pela população. Isso pelo menos é o que reflete o resultado das eleições deste ano, já que a atual prefeita Adriane Lopes (PP) venceu em ambos os turnos e ficará como chefe do executivo por mais quatro anos.

Obras

A intervenção na Avenida Marechal Deodoro começou em fevereiro de 2021, e o objetivo era a entrega de 1,1 quilômetro de drenagem, 5,5 km de recapeamento e instalação de estações de pré-embarque até o fim do mesmo ano.

Em abril de 2021, o então secretário da Sisep, Rudi Fiorese, disse que a entrega da obra era prioridade da prefeitura. O projeto faz parte do último trecho do Corredor Sudoeste, que também inclui as ruas Guia Lopes e Brilhante. A iniciativa dos corredores de ônibus tem por objetivo aumentar a velocidade média do transporte coletivo e, consequentemente, melhorar o serviço.

As faixas estão previstas no Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana (PDTMU), elaborado em 2015. O relatório previa três possíveis corredores: na região do Tiradentes/Noroeste/Maria Aparecida Pedrossian, na região da Rua da Divisão e na Avenida Presidente Costa e Silva até as Moreninhas.

*Colaborou Ketlen Gomes, Naiara Camargo, Leo Ribeiro e Neri Kaspary

