Traficante procurado pela Interpol é capturado na fronteira

Uma das vítimas seria a ministra da igualdade racial, Anielle Franco

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi acusado de assédio sexual pela organização Me Too Brasil. A denúncia, divulgada pelo portal Metrópoles e confirmada pela Folha de São Paulo, envolve episódios que teriam ocorrido no ano passado.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, seria uma das vítimas, de acordo com as informações publicadas.

Procurados pela imprensa, tanto Silvio Almeida quanto Anielle Franco não se pronunciaram sobre o caso.

Em nota, a organização Me Too Brasil confirmou ter recebido as denúncias contra o ministro, afirmando que as vítimas receberam apoio psicológico e jurídico, mas sem divulgar seus nomes.

"A organização de defesa das mulheres vítimas de violência sexual, Me Too Brasil, confirma, com o consentimento das vítimas, que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico", diz a nota.

Silvio Almeida e Anielle Franco foram nomeados ministros do governo Lula em dezembro de 2022.

Anielle, irmã da vereadora assassinada Marielle Franco, tem uma trajetória acadêmica e ativista reconhecida, além de ter se casado recentemente no Rio de Janeiro.

Silvio Almeida, por sua vez, é advogado, professor e escritor, com obras publicadas sobre racismo estrutural e política.

Recentemente, o ministério comandado por Almeida foi alvo de denúncias de assédio moral, conforme reportagem do UOL. O ministério negou as acusações, classificando-as como baseadas em "falsas suposições".