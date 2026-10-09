Vacinação de cães e gatos terá três pontos em Campo Grande neste sábado

Tutores de cães e gatos terão três pontos de vacinação antirrábica neste sábado (10), em Campo Grande. O atendimento será realizado das 8h às 12h nos bairros Coophatrabalho, Santa Emília e Vila Popular. Na região do Portal Caiobá, equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) farão a vacinação casa a casa.
A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e busca facilitar o acesso à vacina, que protege os animais contra a raiva. Os pontos fixos também atendem moradores de bairros próximos.
No Coophatrabalho, a vacinação será na Associação de Moradores, na Avenida Florestal, 847. O atendimento contempla também moradores do Santo Amaro, Vila Almeida, Santa Carmélia, Manoel Taveira e Sírio Libanês.
No Santa Emília, a equipe estará na praça do bairro, na Rua Engenheiro Edno Machado, esquina com a Rua Antônio Inácio de Souza. A ação atende ainda os bairros São Conrado e Aquarius.
Já na região da Vila Popular, a vacinação será no CRAS Vila Popular, localizado na Rua Marçal de Souza, 25, na Vila Romana. O ponto atende também moradores do Santa Mônica, Jardim Itália e Jardim Aeroporto.
Na região do Portal Caiobá e arredores, os profissionais percorrerão os imóveis para vacinar os animais. As equipes estarão devidamente identificadas.
Vale destacar que a programação poderá sofrer alterações em caso de chuva.