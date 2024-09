Venda de bolsas de luxo vira caso de polícia em MS

Trégua no calorão

Chuva chegou até a alguns municípios da região leste do estado, onde não era prevista; em Campo Grande o volume foi acima do esperado

Seguindo o previsto pela meteorologia, a chuva chegou a alguns municípios de Mato Grosso do Sul neste fim de semana, trazendo alívio para o calorão e o tempo seco que atingiam todo o estado.

Dentre os municípios monitorados pelo meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, Bonito foi o que teve maior acumulado de chuvas no fim de semana, com 66 milímetros. Somente no sábado, foram 35,8mm.

O sul do estado foi o mais "agraciado" pelas chuvas. Na região, ela foi mais intensa no domingo: em Dourados, o acumulado foi de 56 milímetros, com 50,9mm no domingo; em Sete Quedas, o acumulado foi de 46,5mm, com 25,4mm no domingo; em Iguatemi 42,8mm; e Ponta Porã 41,4mm.

A meteorologia não previa chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul, mas em alguns municípios, como Três Lagoas, choveu nesta segunda-feira (16). Segundo o monitoramento, foram 1,4mm.

Em Campo Grande, choveu 4,8mm entre a noite de domingo e esta segunda-feira, mais do que o esperado, que era de 1,2mm.

Confira o levantamento:

MUNICÍPIO SÁB DOM SEG ACUMULADO Sete Quedas 14.2 25.4 6.9 46.5 Mundo Novo 11.6 27.4 39 Jardim 13 13 Itaquiraí 1.4 31.8 33.2 Miranda 15.4 15.4 Laguna 1.8 28.6 30.4 Iguatemi 2.2 40 0.6 42.8 Bonito 35.8 25.4 4.8 66 Aral Moreira 3.4 15.4 18.8 Ponta Porã 4.2 27 10.2 41.4 Corumbá 9.4 0.6 10 Juti 33 33 Itaporã 19.6 19.6 Dourados 3.1 50.9 2 56 Campo Grande 4.8 4.8

Clima desértico deve

voltar durante a semana

Com o aumento gradativo nas temperaturas ao longo da semana, os próximos dias devem ser marcados por mais calor em Mato Grosso do Sul. A meteorologia indica tempo firme, mas com variação de nebulosidade.

Depois de um amanhecer mais fresco, os termômetros vão subindo durante a manhã e a tarde, principalmente entre esta segunda-feira e terça-feira (16 e 17).

Pancadas de chuvas podem ocorrer principalmente nas regiões central e Leste com avanço de um sistema de baixa pressão atmosférica, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Estão previstas temperaturas entre 14°C e 26°C para as regiões Sul, Sudeste e Leste do Estado. No Pantanal e no Sudoeste espera-se que os termômetros registrem entre 17°C e 31°C.

Em Paranaíba e região mínima de 18°C e máxima 36°C, assim como no Norte. Para Campo Grande a meteorologia indica temperaturas entre 17°C e 31°C. Pontualmente podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km por hora.

Para quarta-feira (18) e quinta-feira (19) há previsão de tempo mais firme com sol e variação de nebulosidade. Devem ser registradas temperaturas acima da média podendo atingir de 37°C a 41°C com umidade relativa do ar entre 10% e 30%.

Em Dourados e região, os termômetros vão de 17°C a 36°C, assim como o Sudeste o Leste do Estado. No Pantanal e no Sudoeste devem ficar entre 24°C e 40°C.

Nas regiões do Bolsão e Norte são esperadas mínimas entre 19°C e 25°C e máximas entre 36°C e 41°C. Em Campo Grande a temperatura varia de 21°C a 37ºC.

Com elevação gradativa ao longo da semana, as temperaturas podem chegar a 41 graus principalmente em Coxim e região, Norte, Bolsão, Sudoeste e no Pantanal.

A umidade relativa do ar será mais uma vez marcada por níveis baixíssimos, entre 10% e 30%, colocando em risco a saúde das pessoas, por isso uma das recomendações é beber bastante água e umidificar os ambientes.

