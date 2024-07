Votação do projeto de Soraya Thronicke que regulamenta cigarros eletrônicos é adiada

Cidades

Fogo começou no elevador, e graças à atuação efetiva dos brigadistas não se espalhou pela loja

No fim da manhã desta terça-feira (9), o Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a conter um princípio de incêndio em uma loja de departamento, localizada na Rua 14 de Julho, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco.

Devido ao ocorrido, a rua 14 de julho precisou ser interditada, o que sobrecarregou as vias no entorno. As lojas ao redor não foram afetadas pelo fogo.

Segundo o gerente da loja, o incêndio teve início no elevador, e foi contido pelos brigadistas, enquanto os bombeiros estavam a caminho.

"Foram os brigadistas inicialmente, mas depois não deram conta e foram os bombeiros [que apagaram]. Teve muita fumaça, mas sem feridos, sem ninguém intoxicado", disse o homem, que não quis ser identificado.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Wellington Gomes, o incêndio teve início no motor do elevador, que é hidráulico, ou seja, a parte de motorização fica no subsolo, o que dificultou o acesso dos brigadistas.

"Rapidamente a própria equipe da loja iniciou o combate, no entanto era um local confinado, nós tivemos que cortar algumas borrachas, alguns fios, e colocar um militar em segurança lá no subsolo para que pudesse extinguir definitivamente o fogo", relatou o tenente.

A loja também não teve maiores prejuízos, já que o fogo não alcançou os produtos. O elevador foi o único local atingido.

"Pegou apenas a caixa do elevador, no entanto, como esse fogo foi consumido sem que as pessoas percebessem, tem muita borracha, muito material combustível, tivemos muita fumaça, que foi se alastrando pela loja. Mas em tese, somente ficou comprometida a caixa do elevador", acrescentou Wellington.

Técnicos estiveram no local, a fim de identificar o problema e certificar que ele não volte a acontecer. A Energisa constatou que não há curto-circuito externo, apenas interno. A loja deve permanecer fechada, até que todos os procedimentos estejam concluídos.

Assine o Correio do Estado.