Votar no 2º turno vale como prova de vida do INSS em MS

Aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Mato Grosso do Sul poderão aproveitar o segundo turno das eleições, marcado para domingo (25), para atualizar automaticamente a prova de vida, procedimento necessário para a manutenção dos benefícios previdenciários e assistenciais.
A possibilidade foi reforçada pelo INSS nesta segunda-feira (19), por meio de comunicado oficial. Segundo o instituto, o comparecimento às urnas poderá ser registrado como comprovação de vida, dispensando a necessidade de deslocamento até uma agência bancária ou unidade da Previdência Social exclusivamente para essa finalidade.
A medida também contempla beneficiários que não participaram do primeiro turno, realizado em 4 de outubro, mas decidirem comparecer à votação do próximo domingo.
O procedimento ocorre por meio do compartilhamento de informações entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o INSS. Após o registro da presença do eleitor, os dados poderão ser utilizados pelo instituto para confirmar que o titular do benefício está vivo.
A atualização não depende da apresentação do comprovante de votação pelo beneficiário, uma vez que a verificação é realizada pelos sistemas governamentais.
Mais de 200 mil idosos têm voto facultativo em MS
Em Mato Grosso do Sul, a orientação também interessa aos 202.325 eleitores com 70 anos ou mais, conforme levantamento divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) para as eleições de 2026.
Nessa faixa etária, o voto é facultativo. Portanto, os idosos podem decidir se desejam participar da votação, sem que a ausência nas urnas represente, por si só, qualquer prejuízo ao recebimento de aposentadorias, pensões ou benefícios assistenciais.
O número divulgado pelo TRE-MS corresponde ao eleitorado com 70 anos ou mais, não necessariamente à quantidade de beneficiários do INSS nessa faixa etária.
A prova de vida é exigida anualmente para verificar se a pessoa que recebe o pagamento continua viva, permitindo ao governo identificar possíveis irregularidades e evitar pagamentos indevidos.
Em todo o Brasil, aproximadamente 40 milhões de beneficiários estão abrangidos pelo procedimento, incluindo aposentados, pensionistas e pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Quem não votar pode perder a aposentadoria?
Não. O INSS esclarece que a ausência na votação não provoca o bloqueio automático de aposentadorias ou outros benefícios.
Isso porque o comparecimento às urnas representa apenas uma das maneiras utilizadas pelo governo para verificar a situação dos segurados.
O instituto também consulta outras bases de dados públicas, considerando registros de atendimentos, atualização cadastral, emissão de documentos e movimentações realizadas em serviços governamentais.
A conferência ocorre por meio do cruzamento eletrônico dessas informações, sem necessidade de comparecimento presencial na maior parte das situações.
Caso não seja possível encontrar registros suficientes para confirmar a prova de vida, o beneficiário poderá receber uma notificação para regularizar a situação.
Dessa forma, os idosos que optarem por não participar do segundo turno continuarão tendo outras possibilidades para comprovar que estão vivos.
Como consultar se a prova de vida está atualizada?
Os aposentados e pensionistas podem verificar a situação diretamente pelo aplicativo ou site Meu INSS, disponível gratuitamente.
Após acessar a plataforma com a conta Gov.br, basta localizar o serviço denominado "Prova de Vida", que apresenta as informações sobre a situação cadastral e, quando regularizada, a data da última comprovação.
Outra possibilidade é entrar em contato com a Central 135, que oferece orientações aos segurados.
Caso o INSS informe a necessidade de regularização, o procedimento também poderá ser realizado pelos canais digitais ou pela instituição bancária responsável pelo pagamento do benefício.
O instituto destaca que não há necessidade de comparecer previamente a uma agência apenas porque o cidadão pretende utilizar a votação como comprovação de vida.
INSS alerta para golpes contra aposentados
Com a divulgação das orientações sobre a prova de vida, o INSS também reforçou os cuidados necessários para evitar fraudes envolvendo aposentados e pensionistas.
O órgão esclarece que não solicita senhas, dados bancários, pagamentos ou informações pessoais por mensagens encaminhadas para suposta regularização de benefícios.
As comunicações oficiais podem ser consultadas no Meu INSS e nos canais verificados do Governo Federal.
A recomendação é desconfiar de mensagens com links suspeitos ou ameaças de suspensão imediata da aposentadoria.
A utilização do comparecimento eleitoral como prova de vida está prevista nas regras do INSS desde 2022. Nas eleições de 2024, informações da Justiça Eleitoral contribuíram para a atualização de aproximadamente cinco milhões de comprovações em todo o país.