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Rafinha Bastos não pretende deixar Wanessa Camargo em paz tão cedo. Processado pela filha de Zezé di Camargo por conta de uma piada feita no "CQC", o humorista voltou a tirar sarro da cantora, dessa vez nas redes sociais.

Tudo começou quando Wanessa postou uma mensagem com votos para um 2015 mais harmonioso entre as pessoas. "Ao invés invés do preconceito, que haja tolerância! Ao invés da desavença, que haja o amor", escreveu.

Ao ver o post, Bastos deu retwittou a mensagem e pediu que a estrela deixasse de lado a briga na Justiça. "Boa! Vamos retirar o processo então", escreveu.

A ação movida por Wanessa contra o apresentador do "Agora é Tarde" foi aberta em 2012. Na época, o humorista fazia parte da bancada do "CQC" e fez um piada sobre a gravidez da cantora.

Além do processo, Rafinha acabou deixando o elenco do programa por se recusar a se desculpar publicamente com a filha de Zezé di Camargo.

Ao contrário de Wanessa, a Band já perdoou o ator. Após ser convidado para assumir a vaga de Danilo Gentili no "Agora é Tarde", o apresentador retornará à bancada do humorístico exibido nas noites de segunda-feira a partir de fevereiro.

Com a saída de Marcelo Tas, a atração será comandada por Dan Stulbach.