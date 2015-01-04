Andressa Urach aparece pela primeira vez após receber alta

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A modelo Andressa Urach, 27, apareceu pela primeira vez após receber alta do hospital no qual ficou internada por quase um mês por conta de complicações com o hidrogel que aplicou para ter coxas mais grossas.

Bem menos ousada do que de costume, Andressa caminhava com vestido longo, que cobria qualquer marca que tenha ficado em sua perna, chapéu e um exemplar de "Comande sua Vida com o Poder da Mente". A bela chegou a sentar calmamente para ler o livro.

Desde que recebeu alta para passar as festas de fim de ano com a família, Andressa tem evitado as redes sociais e suas famosas (e constantes) selfies.

No domingo (28), ela pediu perdão às pessoas que magoou e disse que aprendeu muito com tudo o que aconteceu.