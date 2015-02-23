Com 4 prêmios, Birdman é o grande vencedor do Oscar 2015

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Com quatro estatuetas, inclusive melhor filme e melhor diretor, para o mexicano Alejandro González Iñárritu, "Birdman ou (A inesperada virtude da ignorância)" foi o grande vencedor do Oscar 2015. Apresentada por Neil Patrick Harris, que chegou a ficar de cueca no palco, a cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood aconteceu neste domingo (22) no Dolby Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Birdman levou ainda melhor roteiro original e fotografia.

Veja no vídeo acima os principais ganhadores.

Outro destaque da noite foi "O grande hotel Budapeste", que também ficou com quatro estatuetas, mas em categorias técnicas: melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem, melhor design de produção e melhor trilha sonora.

Tanto "Birdman" quanto "O grande hotel Budapeste" haviam sido indicados em nove categorias.



Já "Boyhood: Da infância à juventude" acabou sendo o grande derrotado do 87º Oscar. Indicado em seis categorias e um dos maiores favoritos ao prêmio principal, de melhor filme, o longa de Richard Linklater ficou com apenas uma estatueta: melhor atriz coadjuvante, para Patricia Arquette. A vitória de Patricia rendeu ainda um meme "estrelado" por Meryl Streep, que vibrou bastante com a conquista da colega.



O independente "Whiplash" ganhou em três categorias no Oscar 2015: melhor ator coadjuvante para J.K. Simmons, melhor mixagem de som e melhor montagem.



Dentre os prêmios de atuação, o britânico Eddie Redmayne ficou com a estatueta de melhor ator, pelo papel do físico Stephen Hawking em "A teoria de tudo", e Julianne Moore, com a de melhor atriz, pelo trabalho em "Para sempre Alice". No longa, ela interpreta uma mulher que sofre de Alzheimer.



O Brasil, que tinha chance de finalmente levar o seu primeiro Oscar, continuou sem a sua estatueta. O país era representado pelo documentário "O Sal da Terra", codirigido pelo brasileiro Juliano Salgado. O filme foi derrotado por "CitizenFour", sobre o vazamento de segredos dos EUA por Edward Snowden.



Outra marca do Oscar 2015 foram os discursos em defesa dos direitos humanos (clique aqui para ver momentos marcantes). Patricia Arquette, por exemplo, favor dos direitos iguais para as mulheres. John Legend, que ganhou o Oscar de melhor canção por "Glory", do filme "Selma", lembrou a luta pela igualdade social.

Veja abaixo, em negrito, os ganhadores do Oscar 2015:

Melhor filme

"Sniper americano"

"Birdman"

"Boyhood: Da infância à juventude"

"O grande hotel Budapeste"

"O jogo da imitação"

"Selma"

"A teoria de tudo"

"Whiplash"

Melhor diretor

Alejandro Gonzáles Iñárritu ("Birdman")

Richard Linklater ("Boyhood")

Bennett Miller ("Foxcatcher: Uma história que chocou o mundo")

Wes Anderson ("O grande hotel Budapeste")

Morten Tyldum ("O jogo da imitação")

Melhor ator

Steve Carell ("Foxcatcher")

Bradley Cooper ("Sniper americano")

Benedict Cumberbatch ("O jogo da imitação")

Michael Keaton ("Birdman")

Eddie Redmayne ("A teoria de tudo")

Melhor atriz

Marion Cotillard ("Dois dias, uma noite")

Felicity Jones ("A teoria de tudo")

Julianne Moore ("Para sempre Alice")

Rosamund Pike ("Garota exemplar")

Reese Witherspoon ("Livre")

Melhor ator coadjuvante

Robert Duvall ("O juiz")

Ethan Hawke ("Boyhood")

Edward Norton ("Birdman")

Mark Ruffalo ("Foxcatcher")

J.K. Simmons ("Whiplash")

Melhor atriz coadjuvante

Patricia Arquette ("Boyhood")

Laura Dern ("Livre")

Keira Knightley ("O jogo da imitação")

Emma Stone ("Birdman")

Meryl Streep ("Caminhos da floresta")

Melhor roteiro original

Alejandro G. Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris Jr. e Armando Bo ("Birdman")

Richard Linklater ("Boyhood")

E. Max Frye e Dan Futterman ("Foxcatcher")

Wes Anderson e Hugo Guinness ("O grande hotel Budapeste")

Dan Gilroy ("O abutre")

Melhor roteiro adaptado

Jason Hall ("Sniper americano")

Graham Moore ("O jogo da imitação")

Paul Thomas Anderson ("Vício inerente")

Anthony McCarten ("A teoria de tudo")

Damien Chazelle ("Whiplash")

Melhor filme em língua estrangeira

"Ida" (Polônia)

"Leviatã" (Rússia)

"Tangerines" (Estônia)

"Timbuktu" (Mauritânia)

"Relatos selvagens" (Argentina)

Melhor documentário

"O Sal da Terra"

"CitizenFour"

"Finding Vivian Maier"

"Last days"

"Virunga"

Melhor animação

"Operação Big Hero"

"Como treinar o seu dragão 2"

"Os Boxtrolls"

"Song of the sea"

"O conto da princesa Kaguya"

Melhor fotografia

Emmanuel Lubezki ("Birdman")

Robert Yeoman ("O grande hotel Budapeste")

Lukasz Zal e Ryszard Lenczewski ("Ida")

Dick Pope ("Sr. Turner")

Roger Deakins ("Invencível")

Melhor montagem

Joel Cox e Gary D. Roach ("Sniper americano")

Sandra Adair ("Boyhood")

Barney Pilling ("O grande hotel Budapeste")

William Goldenberg ("O jogo da imitação")

Tom Cross ("Whiplash")

Melhor figurino

Milena Canonero ("O grande hotel Budapeste")

Mark Bridges ("Vício inerente")

Colleen Atwood ("Caminhos da floresta")

Anna B. Sheppard e Jane Clive ("Malévola")

Jacqueline Durran ("Sr. Turner")

Melhor maquiagem e cabelo

Bill Corso e Dennis Liddiard ("Foxcatcher")

Frances Hannon e Mark Coulier ("O grande hotel Budapeste")

Elizabeth Yianni-Georgiou e David White ("Guardiões da Galáxia")

Melhor design de produção

"O grande hotel Budapeste"

"O jogo da imitação"

"Interestelar"

"Caminhos da floresta"

"Sr. Turner"

Melhores efeitos visuais

Dan DeLeeuw, Russell Earl, Bryan Grill e Dan Sudick ("Capitão América 2: O soldado invernal")

Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel Barrett e Erik Winquist ("Planeta dos macacos: O confronto")

Stephane Ceretti, Nicolas Aithadi, Jonathan Fawkner e Paul Corbould ("Guardiões da Galáxia")

Paul Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter e Scott Fisher ("Interestelar")

Richard Stammers, Lou Pecora, Tim Crosbie e Cameron Waldbauer ("X-Men: Dias de um futuro esquecido")

Melhor canção

"Everything is awesome", de Shawn Patterson ("Uma aventura Lego")

"Glory", de John Stephens e Lonnie Lynn ("Selma")

"Grateful", de Diane Warren ("Além das luzes")

"I'm not gonna miss you", de Glen Campbell e Julian Raymond ("Glen Campbell…I'll be me")

"Lost Stars", de Gregg Alexander e Danielle Brisebois ("Mesmo se nada der certo")

Melhor trilha sonora

Alexandre Desplat ("O grande hotel Budapeste")

Alexandre Desplat ("O jogo da imitação")

Hans Zimmer ("Interestelar")

Gary Yershon ("Sr. Turner")

Jóhann Jóhannsson ("A teoria de tudo")

Melhor mixagem de som

John Reitz, Gregg Rudloff e Walt Martin ("Sniper americano")

Jon Taylor, Frank A. Montaño e Thomas Varga ("Birdman")

Gary A. Rizzo, Gregg Landaker e Mark Weingarten ("Interestelar")

Jon Taylor, Frank A. Montaño e David Lee ("Invencível")

Craig Mann, Ben Wilkins e Thomas Curley ("Whiplash")

Melhor edição de som

Alan Robert Murray e Bub Asman ("Sniper americano")

Martín Hernández e Aaron Glascock ("Birdman")

Brent Burge e Jason Canovas ("O hobbit: A batalha dos cinco exércitos")

Richard King ("Interestelar")

Becky Sullivan e Andrew DeCristofaro ("Invencível")

Melhor curta-metragem

"Aya"

"Boogaloo and Graham"

"Butter lamp (La lampe au beurre de Yak)"

"Parvaneh"

"The phone call"

Melhor animação em curta-metragem

"The bigger picture"

"The dam keeper"

"Feast"

"Me and my moulton"

"A single life"

Melhor documentário em curta-metragem

"Crisis Hotline: Veterans Press 1"

"Joanna"

"Our curse"

“The reaper (La Parka)"

"White earth"