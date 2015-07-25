Na aldeia e em guarani, videoclipe mostra realidade indígena ao som do rap

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Gravado na Aldeia Bororó em Dourados, cidade com maior população indígena de Mato Grosso do Sul, o novo clipe do grupo Brô MC's foi lançado esta semana. O grupo de rap indígena já é conhecido no Estado por retratar a realidade das aldeias em um estilo musical até pouco tempo sem apelo nas aldeias: o rap.

O novo trabalho dos rappers Bruno Veron, Kelvin Peixoto, Clemerom Batista e Charlie Peixoto foi batizado de Koangagua, traduzido do guarani para o português como “Nos dias de hoje”.

No material, os meninos cantam, sempre na língua tradicional, a realidade das aldeias atualmente. Com o refrão de “O tempo tá passando e assim eu vou caminhando” os rappers lembram das dificuldades enfrentadas pelos indígenas. “Antigamente era muito mais feliz”.

Esse é o terceiro clipe lançado pelos meninos que ganharam repercussão nacional em 2012, depois de serem convidados pela apresentadora Xuxa Meneguel para participar de programa na TV Globo.

As imagens de Koangagua foram capturadas com ajuda do fotógrafo suíço Yan Gross que ministrou oficinas nas aldeias do Estado por meio do projeto Canal GuaTeka.

Confira abaixo o novo clipe do grupo: