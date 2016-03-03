Uma das mais famosas composições clássicas da música americana, "An American in Paris", de George Gershwin, pode ter sido tocada de um jeito errado por quase 80 anos.
O poema sinfônico, criado em 1928, traduz o encanto de um estrangeiro pela energia da capital francesa. Ele é tão popular que faz orquestra de todo os Estados Unidos alugarem um instrumento conhecido como taxi horn —corneta que reproduz um som parecido com buzinas de automóveis - para tocá-la.
Mas o musicólogo Mark Clague, da Universidade de Michigan, responsável por uma edição crítica sobre a obra de Gershwin, afirmou ao "The New York Times" que uma gravação antiga da peça indica que o instrumento tem sido tocado de forma errada.
Segundo ele, anotações do compositor na partitura da linha de percussão são interpretadas de forma ambígua por músicos, o que gera alteração no ritmo da sinfonia.
Para Clague, a confusão pode estar ligada ao fato de Gershwin ter escrito a peça em vários estilos, entre o clássico e o popular.
"An American in Paris" foi apresentada pela primeira vez no Carnegie Hall, em Nova York, em dezembro de 1928, e logo tornou-se repertório de orquestras nos Estados Unidos e na Europa. A composição inspirou o filme "Sinfonia de Paris", dirigido por Vincente Minnelli e lançado em 1951.