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Campo-grandense Nilson Moura, de 24 anos, recém formado em medicina em Santa Cruz de La Sierra está balançando corações durante participação em um reality show fitness, na Bolívia. Na 3ª temporada do programa Esto És Guerra Bolívia, o jovem integra uma das equipes de competição, que compara os participantes a guerreiros. Com 1,90 metro e corpo definido, o jovem está confiante que poderá ganhar o programa e receber 40 mil bolivianos, cerca de 20 mil reais.

No último dia 1º, durante sua estreia na temporada, teve muita "chica" apaixonada quando o campo-grandense falou do desejo em se especializar em cardiologia "Quero me especializar em cardiologia, para cuidar de todos os corações", disse. Rapidamente, internautas presentearam o rapaz até com GIF animado, que mostra uma mulher desmaiando ao ouvir a frase do estudante.

O programa seleciona jovens que tenham uma vida fitness, uma boa definição e outras qualidades. Além do campo-grandense, uma paulista e modelos famosos na Bolívia participam do reality. No dia da estreia, Nilson chegou ao palco vestindo uma capa e com muito suspense foi revelado como um dos novos rostos da temporada. Na fan Page do programa no Facebook foi destacado como ''guerreiro romântico, que canta, estuda medicina e chegou para somar no programa".

Segundo Nilson, as batalhas acontecem diariamente e a cada dia participantes são eliminados. O sul-mato-grossense está confiante com a vitória, mas só um pouco apreensivo com as provas sobre cultura do país. "As equipes iniciam com oito participantes cada. Ontem 6 de nós ganhamos e apenas duas menina perderam. Eu acho que serei pego quando iniciarem as provas de cultura do país, mas estou confiante", conta Nilson.

O campo-grandense conta que as competições acontecem todos os dias, ao vivo, das 18h às 19h30min e além de provas de aptidão física, os participantes também fazem testes de raciocínio e dinâmicas em grupo. O jovem foi convidado pela produção do programa em novembro e a temporada chega ao fim em julho.

"Me chamaram para participar no final de novembro do ano passado, quando viram minhas fotos no facebook. Durante o teste pediram para que eu buscasse definição e não apenas volume. Então melhorei a definição e em seguida assinei o contrato", conta Nilson.

O reality Esto és Guerra Bolívia também acontece no Peru, e na Bolívia faz parte da programação online, da Rede PAT.

HÁ 6 ANOS NA BOLÍVIA

Recém formado em medicina, Nilson precisa trabalhar de graça para o governo boliviano durante três meses e só então poderá dar entrada na documentação de graduação. O jovem acredita que até o mês de outubro, já retorne ao Brasil para as provas do revalida. Nesta temporada do programa, o campo-grandense trabalha para o governo em uma província no período da manhã e a tarde compete nas batalhas.

ASSISTA A UMA DAS PARTICIPAÇÕES DE NILSON:

#PatOnline "Ya voy a tener otro juego para vengarme" dijo Anyelo Roca a Nilson Moura, después de perder frente a él en Fuerzas Opuestas. ¿Qué opinas del comentario del guerrero? #EEGB Publicado por Esto es Guerra Bolivia em Quinta, 3 de março de 2016

CAMPO-GRANDENSE TAMBÉM TOCOU CAVACO E CANTOU:

#PatOnline Nilson Moura es otro de los nuevos rostros de esta temporada. Un guerrero romántico, que canta y estudia medicina se suma a las filas de #EEGB. Dale play y mira cómo nos deleitó con su canto. Publicado por Esto es Guerra Bolivia em Quarta, 2 de março de 2016