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A equipe responsável pelas cerimônias olímpicas no Rio correm contra o tempo. Mas todo o roteiro da abertura dos Jogos Paralímpicos já está escrito e na fase de produção. O convite feito a Roberto Carlos, que negocia sua participação, é para que ele encerre a cerimônia, cantando. A ideia é deixar o Rei à vontade para se pronunciar sobre a questão da superação e da própria deficiência física. Sua presença no palco já valeria mais que do mil palavras, acredita a organização do evento.

O nome de Roberto foi o primeiro a ser pensado e exatamente para o encerramento da abertura — Herbert Vianna participou do encerramento da última Paralimpíadas em Londres, em 2012. Se nas Olimpíadas a cerimônia tem que seguir um protocolo, apresentando a cultura do país sede, nas Paralimpíadas o roteiro é mais livre. Antes de o Rei pisar no palco, serão mostrados outros casos de superação, mas ele deverá ser o único artista brasileiro a se apresentar

Atletas apoiam presença do Rei

A presença de Roberto Carlos no evento ganhou apoio de atletas paralímpicos, como do nadador Clodoaldo Silva: “A participação do Roberto vai agregar um valor ainda mais especial. Além da sua história de superação, o Roberto também tem um filho com deficiência visual”. Daniel Dias, outro nadador paralímpico, faz coro: “É um excelente cantor, muito conhecido no Brasil todo. Meu pai é fã dele. Será um momento muito importante para todos nós”.