Vaga na Netflix paga salário de R$ 16 mil para postar foto no Instagram

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A Netflix anunciou, nesta semana, uma oportunidade que é um sonho para muita gente.

Entre as atividades do "felizardo", está viajar por sets - onde são rodados programas de TV, filmes e produções da Netflix - na Europa no Oriente Médio para... fazer fotos que serão publicadas no Instagram.

O salário também é bem atrativo: US$ 4.000 (cerca de R$ 16 mil) por duas semanas de trabalho. Todas as despesas de viagem são pagas pela Netflix.

Se você se interessou pela vaga de "Grammaster", saiba que o processo seletivo é bem simples: basta seguir a Netflix no Instagram e marcar, no seu perfil, suas três melhores fotos com a hashtag #grammasters3, até o dia 6.

Vale lembrar que a marca procura gente apaixonada por TV e por cinema, então vale escolher fotos que expressem esse amor todo.

Também é essencial que sua conta no Instagram seja pública. Todos os candidatos devem ser maiores de 21 anos.

De acordo com o Peta Pixel, os 25 finalistas serão notificados no dia 11, e os quatro sortudos serão anunciados no final do mês após entrevista por Skype.