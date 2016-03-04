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Juntos novamente, após dois anos separados, Luan Santana, de 24 anos, e a estudante de moda Jade Magalhães, de 22, estão mais felizes do que nunca. O cantor falou do retorno do namoro e avaliou que o tempo em que eles ficaram afastados serviu para fortalecer ainda mais o casal.

“Foi importante ficarmos esse tempo afastados porque o nosso amor voltou ainda mais forte”, disse ele, em entrevista à revista "Contigo!" desta semana.

À publicação, Luan contou como os dois mantêm o relacionamento à distância. Disse ainda que o namoro tem ajudado no trabalho.

“Ela (a Jade) mora em outra cidade e tem semana que a gente não se vê. Com o coração preenchido, tudo flui melhor, inclusive sinto isso nas minhas músicas e nos palcos”.

Romântico assumido, desses que mandam flores e fazem surpresas para a amada, Luan acredita que o segredo para o casal dar certo é a parceria.

“Sou romântico, mando flores e faço surpresas, mas não sou do tipo que abre a porta do carro, apesar de saber que as mulheres adoram isso (risos). O casal tem de ser amigo em primeiro lugar. A gente é muito amigo, brinca bastante e faço muita zoeira com ela. Jade é parceira, vai pescar comigo e acorda de madrugada para me acompanhar. Ela não era, não, mas hoje em dia é parceira demais”