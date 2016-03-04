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O corpo de Rian Brito, de 25 anos, neto do humorista Chico Anysio, chegou no fim da manhã desta sexta-feira (4) ao Rio de Janeiro. O rapaz, que estava desaparecido desde o último dia 23, foi encontrado morto na quinta-feira (3), numa praia de Quissamã, município do Norte Fluminense.

Inicialmente previsto para a tarde desta sexta-feira, o funeral de Rian foi cancelado pela família de manhã cedo. Segundo informações do cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio, o corpo de Rian seria velado na capela 1 e depois seguiria para a cremação.

O Cemitério São Francisco Xavier, que também fica no Caju, onde o corpo de Rian também poderia ser velado – seguindo o mesmo ritual fúnebre do avô, em 2012 – também informou que a reserva de capela foi cancelada.

O laudo da necropsia realizada no corpo de Rian aponta como causa da morte asfixia por afogamento, como informou a Polícia Civil na quinta-feira à noite. O corpo, encontrado pela manhã na areia da Praia de Flecheiras, no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, em Quissamã, estava em estado avançado de decomposição. Segundo a polícia, a identificação só foi possível por meio de exame papiloscópico - que analisa as impressões digitais.

Uma força-tarefa havia sido montada para localizar Rian, e na segunda-feira (29), roupas e documentos do jovem foram achados na Praia do Paulista, também na restinga.

Rapaz estava em jejum, diz delegada

De acordo com a delegada Ellen Souto, titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) da Polícia Civil, Rian estava jejuando há vários dias quando viajou para Quissamã, o que pode ter colaborado para o afogamento. "Ele tinha o hábito de jejuar. Uma pessoa que estava jejuando há vários dias provavelmente não estivesse suficientemente nutrido", afirmou a delegada nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.