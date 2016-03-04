A organização do Lollapalooza 2016, que acontece em 12 e 13 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, anunciou nesta sexta-feira (4) os horários e os palcos em que se apresentam os artistas convidados. Eminem, Florence + The Machine, Jack Ü, Mumford & Sons, Noel Gallagher, Tame Impala e Alabama Shakes são os principais artistas.
O público poderá enfrentar "conflitos de horários" especialmente no sábado (12), quando tocam ao mesmo tempo Of Monsters and Men e Cold War Kids, Mumford & Sons e Die Antwood, Eminem e Marina and the Diamonds. As atrações do Lollapalooza são distribuídas em cinco palcos.
Snoop Dog cancelou sua participação, alegando "problemas pessoais". O grupo Planet Hemp, que já tocou em edição anterior do festival, substituirá o rapper no palco Axe. Outra novidade no lineup é a banda paulista EGO KILL TALENT.
Ingressos
O Lolla Day, ingresso que dá direito a apenas um dia do festival começou a ser vendido em novembro de 2015. O 1º lote custou R$ 380 (inteira) e R$ 190 (meia-entrada) e está esgotado. O 2º lote de Lolla Day custou R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia-entrada) e também está esgotado. Ainda há ingressos do 3º lote de Lolla Day, por R$ 450 (inteira) e R$ 225 (meia).
Estão disponíveis os ingressos do 3º lote do Lolla Pass, que dá direito aos dois dias de festival. O Lolla Pass custa R$ 800 (inteira) e R$ 400 (meia-entrada).
Veja, abaixo, os horários e os palcos de cada show:
Sábado (12 de março)
Palco Skol
12h05 - 12h50 – The Baggios
14h - 15h – Matanza
16h10 - 17h10 – Bad Religion
18h35 - 19h50 – Tame Impala
21h30 - 23h – Eminem
Palco Onix
12h55 - 13h55 – Dônica
15h05 - 16h05 – Eagles of Death Metal
17h15 - 18h30 – Of Monsters and Men
19h55 - 21h25 – Mumford and Sons
Palco Axe
12h – 12h30 - Ego Kill Talent
12h45 – 13h30 - Supercombo
14h – 15h - Vintage Trouble
15h30 – 16h30 - The Joy Formidable
17h15 – 18h15 - Cold War Kids
18h45 – 19h45 - Halsey
20h15 – 21h15 - Die Antwoord
21h45 - 23h - Marina and the Diamonds
Kidzapalooza
12h55 - 13h55 – School of Rock
15h05 - 16h05 – Zerb
17h15 - 18h15 – Future Class
Trident at Perry's
13h - 13h45 -Zerb
14h - 14h45 - Groove Delight
15h - 16h - Matthew Koma
16h15 - 17h15 - A-Trak
17h30 - 18h30 - RL Grime
18h45 - 20h - Flosstradamus
20h15 - 21h15 - Alok
21h30 - 22h45 - Kaskade
Domingo (13 de março)
Palco Skol
12h - 12h50 – Dingo Bells
13h45 - 14h30 – Marrero
15h40 - 16h40 – Twenty One Pilots
17h50 - 19h05 – Noel Gallagher's High Flying Birds
20h30 - 22h – Florence + the Machine
Palco Onix
12h55 - 13h40 – Maglore
14h35 - 15h35 – Walk the Moon
16h45 - 17h45 – Alabama Shakes
19h10 - 20h25 – Jack Ü
Palco Axe
13h - 14h – Versalle
14h30 - 15h30 – Seed
16h - 17h – Albert Hammond Jr.
17h30 - 18h30 – Odesza
19h - 20h – Jungle
20h45 - 22h – Planet Hemp
Kidzpalooza
12h55 - 13h40 – School of Rock
14h35 - 15h35 – Mike Tompkins
16h45 - 17h45 – Lazy Bear
Trident at Perry's
12h30 - 13h15 - Funky Fat
13h30 - 14h15 - Karol Conka
14h30 - 15h15 - Jack Novak
15h30 - 16h30 - Gramatik
16h45 - 17h45 - Duke Dumont
18h - 19h15 - Zeds Dead
19h35 - 20h35 - Emicida
20h45 - 22h - Zedd