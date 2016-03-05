Ana Paula é desclassificada do "BBB16" depois de tapa em Renan

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Ana Paula está fora do "BBB16". A jornalista mineira foi desclassificada do programa na madrugada deste sábado (5) após dar um tapa em Renan durante a festa que acontecia no confinamento.

As regras do programa proíbem agressão física entre os participantes. Caso aconteça, o agressor é desclassificado.

Essa é a primeira vez que um participante do "BBB" é desclassificado por não cumprir a regra.

Durante a festa, Ana Paula foi provocada, com Adélia jogando cerveja em sua cabeça. Ela foi cobrar satisfações e ouviu de Renan que era para parar. Foi quando deu um tapa no modelo, sendo desclassificada.

PASSAGEM PELO "BBB"

Dentro da casa, a participação de Ana Paula foi da rejeição à adoração. Ela foi bastante criticada na primeira semana ao dizer para Harumi que não ligava para direitos iguais entre homens e mulheres e que gostaria de ser sustentada.

Só que, por ironia, ela foi a única a tomar bronca de Laércio, ao considerar que a forma como o designer olhava para as participantes mais novas era, no mínimo, constrangedora. Após uma briga na qual chegou a chamar o curitibano de pedófilo, ela começou a angariar a simpatia da internet, permanecendo no programa.

A força de Ana Paula foi mostrada no paredão falso, quando ganhou uma imunidade ao receber 74% dos votos no embate contra Ronan. Depois de passar algumas horas no segundo andar da casa assistindo a tudo o que acontecia no confinamento, voltou para o programa com a certeza de que estava fortalecida.

Dona do bordão "olha elaaaaa", a jornalista batia o peito e dizia para seus principais adversários que voltaria do paredão. A confiança irritou principalmente Renan e Adélia.

Mesmo sem saber o que acontecia fora do confinamento, ela apostava na força dos mutirões de seus seguidores, que eram alguns dos mais organizados e contavam com ajuda dos perfis de aliados como Munik, Matheus e Ronan. Assim, voltou de quatro paredões.

Nesta semana, chegou a procurar a produção para deixar o "BBB", mas mudou de ideia e permaneceu. Agora, foi desclassificada.