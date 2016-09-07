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As manchas na pele podem surgir por diferentes motivos.

No rosto, as mais comuns são as manchas de acne. Nas axilas e virilha, as frequentes depilações deixam as áreas mais escurecidas. Em ambos os casos uma receita caseira pode ajudar a resolver o problema.

Receita para eliminar manchas:

Segundo a dermatologista Christiane Gonzaga, membro das Sociedades Americana e Brasileira de Dermatologia, um bom produto caseiro para clarear é água de arroz.

“O ácido kojico, substância clareadora presentes em muitos cremes, vem do arroz”, conta.

Mas atenção! Nunca utilize a água do arroz que foi feito com óleo, sal ou qualquer outro ingrediente. Há uma forma correta de preparar.

Como usar água de arroz na pele:

Para usar a água de arroz você irá precisar de uma xícara de arroz, água filtrada, um recipiente para armazenar e um coador.

“O primeiro passo é realizar uma lavagem no arroz, para retirar as impurezas. Após essa lavagem, coloque o arroz no recipiente e cubra completamente com água. Mexa um pouco, tampe o recipiente e deixe descansar de 30 minutos a uma hora. Depois é só coar o arroz e utilizar somente a água. Os grãos podem ser deixados para secar e utilizados novamente para cozinhar”, ensina.

Outra dica é colocar a água na geladeira, pois quando usada em temperatura fria, torna-se mais refrescante, além de conservar seus nutrientes por mais tempo, podendo ser usada por até 2 dias.

“Para se obter todos os benefícios dessa receita, é importante utilizar todos os dias, pela manhã e à noite, com um algodão. Antes de aplicar a água de arroz, lave bem o rosto para retirar impurezas”, ensina.

Ela diz ainda que não há contraindicações, já que o arroz é um adstringente natural e que não possui grandes concentrações de agentes clareadores.

“Mas, apesar de a água de arroz possuir ação calmante e refrescante, apenas auxilia no clareamento da pele e na redução das inflamações cutâneas, não substituindo nenhum tratamento com substâncias adequadas e nas concentrações corretas”, finaliza.

Curiosidades e Mitos sobre a Água de Arroz na Pele

O uso da água de arroz na rotina de beleza não é uma novidade, mas um segredo milenar que tem ganhado destaque novamente, especialmente com a popularização das rotinas de skincare asiáticas. No entanto, é importante separar os fatos dos mitos:

Origem Milenar: A prática de usar água de arroz para cuidados com a pele e cabelo remonta a séculos, sendo amplamente utilizada por mulheres asiáticas, especialmente no Japão e na Coreia. Elas já conheciam as propriedades benéficas do arroz para a saúde e beleza da pele.

Ácido Kójico Natural: Como mencionado pela dermatologista, o ácido kójico, um agente clareador potente, é derivado do arroz. Ele atua inibindo a produção de melanina, o pigmento responsável pelas manchas na pele. A água de arroz, embora em concentrações menores, oferece essa propriedade de forma natural.

Não é Milagre, é Auxílio: É crucial entender que a água de arroz é um auxiliar no clareamento e na melhora da pele, não uma solução milagrosa. Ela pode ajudar a uniformizar o tom, reduzir a oleosidade e acalmar irritações, mas não substitui tratamentos dermatológicos específicos para casos mais severos de manchas ou problemas de pele.

Fermentação Potencializa: Algumas culturas asiáticas utilizam a água de arroz fermentada, pois o processo de fermentação pode potencializar a liberação de nutrientes e antioxidantes, tornando-a ainda mais benéfica para a pele. No entanto, a água de arroz simples já oferece bons resultados.

Além do Clareamento: Além do clareamento, a água de arroz é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes que combatem os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. Ela também possui propriedades adstringentes, que ajudam a controlar a oleosidade e minimizar a aparência dos poros.

Atenção à Higiene: Para evitar a proliferação de bactérias, é fundamental que a água de arroz seja preparada com água filtrada e armazenada em recipiente limpo na geladeira, sendo utilizada em até dois dias. A higiene no preparo e aplicação é essencial para garantir os benefícios e evitar problemas de pele.

Consistência é Chave: Assim como qualquer tratamento de beleza, a consistência é fundamental. O uso diário, pela manhã e à noite, com a pele limpa, é o que trará os melhores resultados a longo prazo. A paciência e a disciplina são aliadas nesse processo.