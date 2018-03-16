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Quem acompanha as redes sociais de Fernanda Souza e Thiaguinho sabe bem que os dois são muito religiosos. E nesta quinta-feira (15), dias após comemorarem 3 anos de casamento, eles receberam uma benção especial do Padre Fábio de Mello, religioso que os dois já disseram ser fãs.

"Amém", escreveu ela na legenda de uma foto. " Eu, Fernanda Souza, Thiaguinho e a invocação da bênção de Deus sobre nós", legendou o padre na imagem com o cantor e a atriz.



Recentemente, com bom humor, o casal abriu um pouco da intimidade em um vídeo para o canal dela. Na gravação, contaram quem se apaixonou primeiro, qual dos dois é mais ciumento e até quem dorme mais.