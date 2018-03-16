Pessoas com mais de 55 anos podem cursar Universidade Aberta da Melhor Idade

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Estão abertas as matrículas para a Universidade Aberta da Melhor Idade (Unami). Podem participar das atividades, pessoas com mais de 55 anos. O prazo final para as inscrições é o dia 28 deste mês.

As aulas fazem parte do projeto da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), unidade de Dourados.

Os alunos recebem aulas de Espanhol, Teatro, Canto (na Casa da Cultura Uems, localizada no centro da cidade), Informática, História e Geografia. Estudantes da Unami também terão aulas sobre Direito e Cidadania, Saúde e Educação Ambiental. As aulas serão às quartas-feiras, das 13h30 às 16h30, no Bloco D.

O objetivo é promover a qualidade de vida para a população idosa de Dourados. Para participar, os novos alunos devem apresentar no ato para a matrícula, documentos pessoais – RG e CPF. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail (marciaregina@uems.br) ou pelos telefones (67) 3902-2561 ou (67) 99808-8570.