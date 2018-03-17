Cidade do Natal terá teatro, música e doação de livros neste domingo

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A Associação Internacional de Poetas realiza neste domingo (18) o evento “Poesia, Sempre Poesia”, nos altos da Avenida Afonso Pena, no espaço onde acontece a Cidade do Natal. O local será transformado em um palco ao ar livre, onde artistas plásticos, poetas, grupos de dança, mostrarão o seu trabalho.

O evento terá uma ação especial ao longo do dia, com a doação de livros, como parte do projeto “Leve um livro para doar”.

O projeto envolve ainda literatura, artes plásticas, a paz como ciência, cultura da paz, meio ambiente, sustentabilidade, gênero e violência, política, corrupção. Os temas são abordados por meio de conferências, debates, lançamentos de livros e exposições.

Confira a programação completa deste domingo:

8:30h às 10h – Música

Tio Biga – Osni – João Haroldo(chamamezeiro) – Taveri Lopes – Patrícia do Saxofone – Antonio Cézar Neves – Gabriel Loureiro e Gabriel Regis.

10h

Abertura Oficial com a presença da Secretária Nilde Brune do Prefeito Marquinhos Trad e Delasnieve Daspet

10:10h – 10:50h – Teatro

Apresentação do grupo de teatro da Agetran “Chico Maria” – Clube do Setinha

Com brindes para as crianças – lápis, boné, squeez, régua, máscara.