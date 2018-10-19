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De hoje – data do vernissage – até o dia 21 de outubro, o público poderá conferir, no Museu de Arte Contemporânea (Marco), exposição de trabalhos de vários criadores sul-mato-grossenses intitulada “F5”. O evento surgiu a partir da ideia dos participantes de levar até o público os trabalhos acadêmicos realizados durante o curso de arquitetura por Sol Ztt e Natacha Figueiredo, entre outros. Convidados também mostrarão suas criações, entre eles Mariana Arndt, Tom Trujilo e Gilfranco Alves – estes dois também integrando a apresentação da Banda Video Sonic.

O coletivo busca levar para a cidade conhecimento contemporâneo de tecnologias aprendidas ao longo do contato com a academia. Pretende ainda realizar parcerias e criar uma rede de artistas para que a cultura digital e cibernética seja fomentada na cidade.

Hoje haverá apresentação de músicas instrumental e eletrônicas cibernéticas, recital de poemas e vários artistas que se envolvem com a tecnologia e o meio digital. No sábado, começa a oficina “Desconstruindo Aracnídeos”, a partir de uma estrutura montável que utilizou a fabricação digital e impressão 3D para ser criada. A estrutura transformável criada será desmanchada e toda sua lógica de movimento, montagem e criação será aberta e dividida com os oficineiros.

Exposição “F5”

Onde: Museu de Arte Contemporânea;

Quando: Abertura hoje, às 19h;

Ingressos: Gratuito; Oficina: R$ 200 (profissionais) e R$ 100 (estudantes).

RELEITURA DE "AS TROIANAS"

“As Troianas”, peça escrita pelo poeta grego Eurípides, será encenada nesta sexta-feira (19), às 20h, no Teatro Dom Bosco, pelo grupo teatral da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) Senta que o Leão é Manso. A história é uma adaptação de Jean-Paul Sartre e a direção é do coordenador da Área de Cultura e Arte da Católica. A releitura celebra os 35 anos da primeira apresentação pública do grupo de teatro da universidade. A peça foi apresentada pela primeira vez em 1994 e depois em 2002. O grupo é o mais antigo de MS formado por acadêmicos.

“As Troianas”

Onde: Teatro Dom Bosco – Avenida Mato Grosso, 227;

Quando: Nesta sexta (19), a partir das 20h;

Quanto: Gratuito.

MARIA ALICE, EM "SERTÕES"

“Sertões” é o nome do disco que também batiza o show que a cantora Maria Alice apresentará neste sábado (20), no Teatro Prosa, no Sesc, com entrada gratuita. As músicas que compõem o disco fazem parte das memórias de Maria Alice. Ela nasceu no Rio de Janeiro, viveu no Ceará durante a infância, depois veio para Mato Grosso do Sul e juntou influências musicais destes lugares. O disco tem 16 músicas, pérolas do cancioneiro popular, com repertório de sucessos do Nordeste, do interior paulista-mineiro-goiano e da fronteira sul-mato-grossense.

“Sertões” – Maria Alice

Onde: Teatro Prosa – Sesc;

Quando: Sábado (20), às 20h; Quanto: Gratuito.

CRIANÇAS E A FAUNA

Nesta semana, a programação infantil do Sesc Cultura, em Campo Grande, tem regionalismo e diversão para a criançada, uma programação inteiramente gratuita e com ações concentradas no sábado (20). Às 15h, será encenado no Átrio o espetáculo “Pantanália”, musical que reúne animais da fauna local, representados por 50 bonecos em cena, que cantam, dançam, brincam e lutam pela sobrevivência. Homenagem a diversos artistas regionais com referências da dança e música, o projeto é uma realização do grupo Tareco-Treco.



“Pantanália” – Cultura na praça

Onde: Sesc Cultura;

Quando: Sábado, às 15h;

Quanto: Gratuito.