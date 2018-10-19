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Campeonato de videogame e consoles antigos estarão à disposição da população, neste fim de semana (20 e 21), no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. A exposição é gratuita e a participação no torneio também.

O Campeonato Arcade Challenge, no sábado (20), terá como protagonista o jogo de luta Tekken 7, e no domingo (21), a competição é com o game Street Fighter V. O público poderá assistir às partidas em um telão no local do evento.

Ambos os jogos serão disputados com o console PlayStation 4 (PS4) com joystick arcade, das 15h às 22h. Os três primeiros colocados ganharão vales das lojas Saraiva e Tube Surf.

O evento terá ainda um espaço free play com os consoles Nintendo 64, com o jogo 007 Goldneye, Super Nintendo, com Mario World e Mega Drive, com o Sonic para os participantes jogarem. Os games ficarão disponíveis durante todo o evento.

COPA SOCCER

Para os apaixonados por futebol, no próximo sábado (27) será realizado a Copa Soccer com FIFA 2018. No domingo (28) terá o campeonato de Pro Evolution Soccer (PES), ambos das 14h às 22h no console PlayStation 4 (PS4).

Os vencedores dos campeonatos ganharão também vales das lojas Saraiva e Tube Surf, além de um jogo da FIFA 19 e PES 19 para os primeiros colocados. Cerca de 60 vagas estão disponíveis para cada disputa, e as inscrições poderão ser feitas pelo site.

*Com informações da assessoria