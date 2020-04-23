Ex ministro Mandetta pode escrever até dois livros

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Depois que deixou o Ministério da Saúde o agora ex ministro inicia o frisson entre as editoras de livros para tentar fechar negócio com Luiz Henrique Mandetta, que agora tem a pretensão de ser escritor e irá se lançar como tal. Quem está conduzindo e administrando as propostas e atuando como agente literária dele é sua filha, a advogada Marina Mandetta. O ex-ministro pretende escrever dois livros: um sobre a pandemia e outro a respeito de sua trajetória profissional e política. Entre as expectativas a maior delas é que ele possa revelar algo sobre os bastidores do combate à Covid-19 dentro do governo Bolsonaro.

Depois do desgaste que sofreu por quase 30 dias, e entrar em conflito o presidente Bolsonaro para tentar fazer prevalecer uma visão científica no combate à pandemia, ele saiu do cargo dizendo que o pico da doença no Brasil seria entre maio e junho. O ministério da saúde divulgou nesta quinta, 23, novo recorde de mortes por coronavírus sendo 407 só hoje e suas previsões parecem que o pior nem começou. Pesquisa realizada pelo Instituto Paraná entre os dias 6 e 7 de abril mostrava que Mandetta era aprovado por 65,7% da população já o Presidente Bolsonaro era desaprovado por 28,7 e não sabe e não respondeu correspondia a 5,6%.

Desde que deixou o ministério da Saúde, na sexta-feira 17, Mandetta submergiu e já no dia seguinte, veio de carro para Campo Grande, na companhia da sua esposa, Terezinha, que também médica. Em Campo Grande Mandetta fez algumas aparições relâmpagos e deu poucas entrevistas para os órgãos de impressa local e visitou o primo Marcos Trad (prefeito).

Mandetta e Terezinha ambos estudaram na mesma turma da faculdade de medicina Gama Filho, no Rio de Janeiro. O ex-ministro afirmou a amigos que pretende apenas descansar por mais alguns dias. Depois de visitar os pais, o que não fazia desde janeiro, por causa da pandemia do novo coronavírus, Mandetta rumou com a mulher para a fazenda da família.

Mandetta também negocia a sua ida para a Organização Mundial da Saúde (OMS).