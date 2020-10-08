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Dia das Crianças Cultural: companhia de teatro infantil realiza maratona de lives para entreter os pequenos

Grupo de Teatro Fulano Di Tal realiza live de espetáculo a partir desta quinta até o dia 12

Carol Alencar Cozzatti

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Vai ter teatro online para as crianças? Vai sim, senhor. As coisas desúteis ditas pelo poeta Manoel de Barros compõem o roteiro do espetáculo A Fabulosa História do Guri-Árvore que estará em cartaz no Youtube do grupo de teatro Fulano Di Tal a partir desta quinta-feira (08) até o dia das crianças, celebrado em 12 de outubro. Além de Manoel, Bernardo, um de seus personagens, acompanham o enredo as icônicas Conceição do Bugres, Lídia Baís, Wega Nery e a professora Maria da Glória Sá Rosa.

O grupo que trouxe no roteiro, personagens sul-mato-grossenses, preparou uma sequência de cinco lives. O horário da apresentação será sempre às 19 horas (horário de MS). Na programação, haverá também oficinas de arte.

Sinopse

Os irmãos Abílio (Douglas Moreira) e Palmiro (Edner Gustavo) iniciam uma viagem por uma terra estranha. Fuçando nos objetos espalhados pelo quintal, eles encontram uma geringonça desreguladora de memórias, que dá início a contação dessa fabulosa história.

Através do lúdico e por meio do teatro de animação (objetos, bonecos e sombras), pantomima e da palhaçaria, são contadas histórias do nosso quintal utilizando também o Fazedor de Imaginanças.

O espetáculo que foi contemplado pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro – Fomteatro/2019, integra o projeto Semana da Criança – Teatro em casa e tem duração de 60 minutos e a classificação é livre para todas as idades.

 

Oficina de arte

Também no canal do Youtube da cia, uma oficina fixa de confecção de brinquedos será disponibilizada aos pequenos. Ministrada pela artista Carol Jordão, a oficina Crianças-Criatividades e Lazer trará um tutorial de como fazer dedoche (fantoche para o dedo), jacaré e guri-árvore “tudo com a utilização de materiais simples e de fácil acesso”, garante Jordão.

Na gravação das Lives e da oficina a equipe do Fulano di Tal e a equipe responsável pela captação das imagens seguirão todas as medidas de prevenção, segundo as normas de segurança e recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, assim como as leis e decretos que regulamentam os estados e municípios.

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