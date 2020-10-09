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Fim de semana terá show no Parque das Nações Indígenas e retorno de cinema em Campo Grande

Chalana de Prata celebra o aniversário do Estado com show gratuito no Parque das Nações Indígenas

Naiane Mesquita

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O fim de semana será animado em Campo Grande, mais semelhante ao “antigo normal”.

A programação começa com show da banda Chalana de Prata, em celebração aos 43 anos de criação de Mato Grosso do Sul. O evento também terá a participação especial de Geraldo Espíndola. A apresentação começa às 19h, na Concha Acústica Helena Meirelles, em Campo Grande. A entrada é gratuita.  

No local será obrigatório o uso de máscaras, e a arquibancada terá espaços demarcados, com distância de 1,5 metro entre as pessoas, permitindo que casais se sentem juntos.  

Teatro

O Shopping Bosque dos Ipês continua com a apresentação de peças gratuitas destinadas às crianças. Amanhã, a peça em cartaz é uma readaptação de “Pinóquio”, na qual Bolonhesa e sua trupe são convidados a encenar o texto de Carlo Colodi, mas se deparam com um problema muito sério: eles não têm um boneco de madeira. A trama se desenvolve a partir dessa questão e promete muitas gargalhadas na resolução desse desafio.  

No domingo é a vez de “Gaia: A Mãe Natureza”. Nessa história, Bolonhesa e seus amigos devem proteger a Terra do terrível rei Ethi-ET, da Terra de Kepler 22b, convencendo-o de que a natureza precisa ser protegida e amada por todos.

No dia 12 de outubro, Dia das Crianças, a peça será “Arande Gróvore”. Na trama, o malvado bruxo Calibam está destruindo a Amazônia. Bolonhesa e sua trupe aceitam o apelo do rei Sapo e resolvem enfrentar o desafio de salvar a floresta. Cada uma das peças será exibida em duas sessões, às 16h e às 17h, e todas serão gratuitas. Para garantir o ingresso, basta chegar com 30 minutos de antecedência a cada sessão na data da peça escolhida.

Filmes para as crianças

Na lista dos filmes ideais para comemorar o Dia das Crianças, há algumas estreias na Netflix, como “Scooby-Doo 2: Monstros à Solta”. Após se reencontrarem e reativarem a Mistérios S.A., Fred, Daphne, Salsicha, Velma e Scooby-Doo partem rumo a Coolsville para desvendar mais um mistério.  

No Amazon Prime Video, o destaque vai para as séries infantis originais do streaming, como “Kung Fu Panda”e “Just Add Magic”. Já entre os filmes, os clássicos “Shrek” e “Meu Malvado Favorito” podem animar a tarde do Dia das Crianças.  

Cinema

Fechado há quase seis meses, o UCI Cinema vai reabrir amanhã em Campo Grande com medidas de biossegurança. De sábado até quinta-feira, estarão em cartaz os filmes: “A Maldição do Espelho”, “A Ilha da Fantasia” e “As Faces do Demônio” (terror); “O Roubo do Século” (aventura); e “Sonic – O Filme” (comédia).

Todos os filmes serão exibidos dublados, com horário de início a partir das 15h e última exibição começando às 20h20min.  

Sessões de cinema foram liberadas em Campo Grande no dia 14 de setembro, por meio de decreto da prefeitura. Para o retorno, no entanto, as empresas devem cumprir uma série de medidas e assinar termo de responsabilidade.

Neste caso, a rede UCI implementou sistema de purificação do ar-condicionado nas salas, o iWave, que, segundo o grupo, tem polarizadores de íons que destroem o vírus da Covid-19 e outros micro-organismos dos dutos do ar-condicionado.

 

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