Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Correio B

ENTRETENIMENTO

"Mais Você" volta às manhãs da Globo com novo cenário, a própria casa da apresentadora

O programa agora é apresentado em ambiente doméstico e com tom otimista

Tatyane Gameiro

Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Depois de quase sete meses, o “Mais Você” retornou para a grade da Globo. E com mudanças significativas. A começar, pela adoção da casa da própria apresentadora, Ana Maria Braga, como cenário do matinal. Pelo menos enquanto o espaço que está sendo criado em São Paulo não estiver pronto. Depois de 12 anos de gravações no Rio, o programa parece ter mudado de cidade definitivamente, algo que pode não ser tão prático quando a pandemia do novo coronavírus virar assunto do passado. Isso porque quase todo o entretenimento da Globo, cujo casting é tão solicitado por Ana Maria, está na capital fluminense.

Outro ponto que chama atenção é o pouco tempo no ar. Antes da pandemia, Ana Maria ocupava cerca de 70 minutos das manhãs da emissora e agora o “Mais Você” tem mais ou menos a metade dessa duração. Com isso, são poucas as matérias exibidas e sem grande espaço para se aprofundar. Na primeira semana, a escolha foi por mostrar “pratos feitos” que fazem sucesso na hora do almoço em restaurantes de São Paulo, como o Virado à Paulista e um bom Bife à Rolê. As receitas continuam, mas não necessariamente gravadas nesta nova fase. Ana Maria já recorreu a imagens gravadas no antigo estúdio carioca.  

Como já era de se esperar, depois de passar uma longa temporada aparecendo dentro do “Encontro com Fátima Bernardes”, Ana Maria retomou o “Mais Você” com um discurso bastante otimista. As pautas parecem fugir do caos inicialmente instaurado pela pandemia, o que é bom. Afinal, assuntos como home office, distanciamento social, novo normal e tantos outros já estão batidos demais.

A julgar pela audiência da estreia, pode-se dizer que era grande a expectativa pelo retorno do “Mais Você”. Com 6,9 pontos de média e pico de 7,4, o programa de Ana Maria Braga estava sintonizado por 22,8% das televisões ligadas na Grande São Paulo. A título de comparação, o “Encontro com Fátima Bernardes” conquistou apenas 6,2 pontos de média e share de 18,7%. Ações de merchandising com grandes empresas também apareceram, o que significa que esse retorno traz também bons resultados comerciais para a emissora. Esse, aliás, sempre foi um dos grandes trunfos de Ana Maria: além de extremamente carismática e ser boa ao criar identificação, principalmente com as telespectadoras, é um dos nomes favoritos de muitas empresas que anunciam nas manhãs da tevê aberta.

CRÔNICA

Precisamos de uma pausa

15/11/2026 11h48

Compartilhar
Theresa Hilcar / * Jornalista e cronista

Theresa Hilcar / * Jornalista e cronista / Studio Vollkopf

Continue Lendo...

Saúde Correio B+

População acima dos 60 anos está mais ativa e busca preservar autonomia

Atividade física e preservação da capacidade funcional ganham espaço entre brasileiros com mais de 60 anos

14/11/2026 16h00

Compartilhar
População acima dos 60 anos está mais ativa e busca preservar autonomia

População acima dos 60 anos está mais ativa e busca preservar autonomia Foto: Divulgação

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7168, domingo (15/11)
Loterias

/ 7 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7168, domingo (15/11)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3830, domingo (15/11)
Loterias

/ 8 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3830, domingo (15/11)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7167, sexta-feira (13/11): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7167, sexta-feira (13/11): veja o rateio

4

Após apoiar Flávio Bolsonaro, Luso de Queiroz é expulso do PT em Campo Grande
Expulsão Partidária

/ 1 dia

Após apoiar Flávio Bolsonaro, Luso de Queiroz é expulso do PT em Campo Grande

5

Nova empresa assume o transporte de Campo Grande no mês que vem
Ônibus

/ 1 dia

Nova empresa assume o transporte de Campo Grande no mês que vem

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
Juliane Penteado

/ 2 dias

Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Leandro Provenzano

/ 3 dias

O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Nem todo cliente merece receber uma proposta
Assinantes

/ 5 dias

Nem todo cliente merece receber uma proposta
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 06/11/2026

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes