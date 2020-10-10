A coluna destaca os principais programas que irão ao ar esta semana

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Grande final

(Globo, dom, dia 11, às 11h45)

Em uma temporada complicada por conta do novo coronavírus, o “The Voice Kids” chega ao fim neste domingo. Paulo Gomiz, Kauê Penna e Maria Eduarda Ribeiro disputam a grande final. O grande vencedor será conhecido, ao vivo, através da escolha exclusiva do público. Carlinho Brown, Simone e Simaria e Mumuzinho integram o time de técnicos do “reality show”.

Arrasta pé

(Globo, dom, dia 11, às 17h)

O time masculino se apresenta ao ritmo do forró na “Dança dos Famosos”, do “Domingão do Faustão”. O ator Felipe Titto lidera o “ranking” masculino com 59,2 pontos. Enquanto isso, o ex-jogador Zé Roberto está na última posição com 58,1 pontos. O elenco também é formado por Marcelo Serrado, Juliano Laham, André Gonçalves e Belutti. Vale lembrar que os participantes irão competir sem máscara a partir desta rodada.

Emoção e música

(Band, dom, dia 11, às 18h30)

A Band abre as comemorações ao dia de Nossa Senhora de Aparecida. A emissora leva ao ar uma apresentação, ao vivo, do show Romaria com Renato Teixeira, Sérgio Reis e o convidado especial Padre Alessandro.

Linha de frente

(Globo, ter, dia 13, às 21h45)

Além de enfrentar o dia a dia de uma pandemia em um hospital de campanha, Carolina também precisa arranjar forças para lidar com a internação de Evandro em “Sob Pressão – Plantão Covid”. No primeiro episódio, o médico acabou testando positivo para o novo coronavírus. Enquanto está internado, o cirurgião se revê, 20 anos antes, com sua mãe, Penha. As cenas de “flashback” revelam os motivos que fizeram Evandro se tornar médico, e também sua admiração pelo doutor Samuel – personagem que faleceu durante a segunda temporada da série –, grande amigo e principal motivador na carreira. O episódio conta com as participações de Ravel Andrade, Fabiula Nascimento e Stepan Nercessian.

Amor confuso

(Globo, ter, dia 13, às 22h45)

As confusões amorosas de Fátima e Sueli são destaque nos episódios de “Tapas & Beijos”. A produção faz um resumo dos melhores momentos das cinco temporadas do seriado. O “sitcom” mostra duas mulheres independentes, que dividem um apartamento no subúrbio do Rio de Janeiro e trabalham em uma loja de vestidos de noiva em Copacabana, Zona Sul da cidade. O elenco conta com Andrea Beltrão, Fernanda Torres, Fábio Assunção e Vladimir Brichta.

Pelo Brasil

(Band, qui, dia 15, às 21h45)

A Band exibe o segundo episódio de “Minha Receita”, programa comandado por Erick Jacquin. Ao longo de 10 episódios, o renomado “chef” francês e um time de repórteres de várias partes do país partem em busca das melhores receitas brasileiras. A cada nova descoberta, Jacquin se comunica com os repórteres por videochamada e dá a missão de descobrir pratos que chamaram sua atenção. Um drone levará a comida até o anfitrião. Depois de fazer uma degustação às cegas e tecer suas críticas, ele terá a dura responsabilidade de escolher aquele que mais gostou. Por fim, o chef arregaça as mangas e prepara sua própria versão do prato do dia.

Outra janela

(Multishow, sex, 16, às 19h30)

O “The Voice Brasil” passa a fazer parte da grade do Multishow. O programa estreia no canal a cabo com a fase de “Audições às cegas”. O time de jurados contará com Carlinhos Brown, IZA, Lulu Santos e Michel Teló. Brown substituirá Ivete Sangalo na competição musical. As gravações acontecem nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e seguem todos os Protocolos de Segurança da Globo. A apresentação é de Tiago Leifert.

O melhor do melhor

(Discovery Home & Health, sex, dia 16, às 21h20)

Beca Milano e Olivier Anquier estão de olho nos competidores do “Bake Off Brasil – Mão na Massa”. Na “Prova Criativa”, os confeiteiros terão de fazer uma “Releitura de Tiramisù”. Beca traz como inspiração um belo jogo de chá de chocolate, cujo destaque é a Xícara de Tiramisù, composta internamente por camadas de biscoito Savoyage, avelãs trituradas, ganache de café, creme zabaione com licor de cacau e no topo chantily com mascarpone e gel de café. Na “Prova Técnica”, os participantes encaram um doce tão lindo que parece embrulhado para presente, em um desafio de sabor e cor da “Torta Bordô”.