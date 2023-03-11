Deliciosas de qualquer forma, aprenda a fazer batatas assadas

De fácil preparo, com sabor palatável e, ao mesmo tempo, sofisticado, a batata assada vai muito bem como acompanhamento nas refeições ou como delicioso petisco - Pixabay

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A batata assada é uma receita preparada no forno, cujo resultado final são pedaços de batata com superfície crocante e interior macio e cremoso. Para que a superfície da batata fique crocante, cozinhamos os pedaços e depois os agitamos para que se crie uma pasta de amido.

Essa pasta, que vai secar e endurecer no forno, formará a casca. De modo a obter uma batata ainda mais crocante, substitua o azeite de oliva por banha de porco, por exemplo. Para o melhor resultado possível, utiliza-se gordura de pato ou de ganso.

ENGORDA MESMO?

Antes de partir para o vamos ver do preparo, vale a pena desfazer alguns mitos e conhecer algumas formas de se atenuar o efeito colateral que incomoda muita gente. Os altos índices de carboidrato encontrados na batata fazem esse vegetal carregar a fama – um tanto quanto injusta – de um alimento que engorda. Mesmo quem quer perder peso ou não quer ganhar alguns quilos pode incluir a batata no cardápio sem culpa.

O segredo, dizem os especialistas, está em equilibrar a quantidade dessa fonte de carboidrato com os outros grupos alimentares.

O modo de preparo também faz toda a diferença na hora de emagrecer o prato.Além disso, a batata é rica nas vitaminas K, C e do complexo B e tem grandes quantidades de fósforo e de potássio – todos nutrientes que ajudam nosso organismo a funcionar melhor.

É possível fugir da batata frita e optar por versões menos calóricas ou gordurosas do vegetal, priorizando uma alimentação saudável.

ÍNDICE GLICÊMICO

A batata é um alimento que possui um alto índice glicêmico e não deve ser consumida em excesso para não provocar picos de glicose. Quando consumimos carboidratos e açúcares, nosso organismo os transforma em glicose a fim de produzir energia para o corpo.

Quando um alimento possui muita glicose, ou seja, tem um índice glicêmico alto, o sangue fica com altas taxas dessa substância. A resposta do organismo é armazenar o açúcar e depois transformá-lo em gordura, processo que leva ao ganho de peso.

Repare nesta dica do portal Minha Vida para reduzir o índice glicêmico da batata. “Consuma acompanhada de fibras (hortaliças, grãos, etc) e gorduras não saturadas (azeite de oliva). Dessa forma, ela será absorvida mais lentamente pelo corpo, diminuindo seu índice glicêmico”, orienta a página.

Mas tome cuidado para não elevar ainda mais o índice dela. Se essa mesma batata for consumida com outra fonte de gordura ou de carboidrato, alerta o portal, o índice glicêmico cresce.

MENOS GORDURA

Por ter menos gordura, a batata assada é um dos preparos mais saudáveis para esse alimento. Segundo a nutricionista Simone Freire, o ideal é colocar as batatas no forno com casca mesmo – para a conservação de nutrientes – e sem adição de óleo. Caso fique com medo de os vegetais grudarem na forma, use uma quantidade de azeite mínima possível.

Você também pode recheá-las com legumes, ervas, proteínas de baixa caloria (peito de peru, frango desfiado, etc) ou até azeites, tornando a refeição mais completa. Uma batata-inglesa (100 g) assada com adição de óleo tem 64 calorias.

MENOS AINDA

Menos que isso somente recorrendo à batata cozida. Com 52 calorias (100 g), valor ainda mais baixo do que a preparação no forno, a batata cozida não precisa acompanhar óleo e, portanto, tem menos gordura. Prepará-la desse modo também ajuda a conservar os nutrientes, principalmente se for no vapor.

A regra da casca também vale para os alimentos cozidos: se não retirarmos a casca, conservamos ainda mais os nutrientes. A batata cozida pode ser acompanhada de carnes e de saladas para diminuir seu índice glicêmico e deixar a refeição ainda mais completa. Agora, ao trabalho e bom apetite!

Batata assada

Ingredientes

1 kg de batatas;

4 colheres (sopa) de azeite (deixe 1 colher para regar as batatas na assadeira);

1 colher (chá) de sal;

1 cabeça de alho (sem descascar os dentes);

3 ramos de alecrim (ou de tomilho ou de orégano);

1 colher (chá) de pimenta-do-reino.

Modo de Preparo:

Lave bem as batatas para retirar os resíduos de terra das cascas. Descasque cada uma delas. Se não for preparar imediatamente, coloque-as em água para que não escureçam.

Corte as batatas em pedaços de tamanho similar (cerca de 3 a 4 pedaços para cada batata de tamanho médio). Deposite-as em uma panela média e adicione sal. Coloque água até cobrir completamente as batatas, de modo que fiquem dois dedos de água acima delas.

Deixe a água ferver, reduza o fogo e cozinhe as batatas por cerca de 15 minutos ou até que estejam macias, mas ainda firmes. Espete com um garfo para checar. Drene a água das batatas e deixe cada uma delas secar naturalmente por cerca de 5 minutos.

Coloque 3 colheres de sopa de azeite em uma tigela grande. Não exagere na quantidade de azeite, caso contrário, as batatas não ficarão tão crocantes. Adicione pimenta-do-reino (opcional) e mexa bem.

Se necessário, use uma espátula de silicone ou então jogue-as para o alto. A superfície das batatas criará um creme que as deixará mais crocantes depois de assadas.

Forre uma assadeira grande com papel-manteiga e distribua os pedaços de batata. É importante deixar espaços entre cada um dos pedaços, a fim de gerar o melhor resultado possível na crocância. Do contrário, as batatas ficarão com a superfície mole.

Distribua os ramos de alecrim (ou de outras ervas aromáticas de sua preferência, como tomilho ou orégano) e os dentes de alho entre os pedaços de batata. Não descasque os dentes de alho, pois eles queimarão e ficarão com um gosto amargo desagradável; já com a casca, ficarão macios. Adicione mais um pouco de azeite (1 colher de sopa) por cima de tudo.

Apenas um fio fino de azeite é suficiente – não exagere na quantidade. Leve ao forno preaquecido a 220ºC. Caso seu forno tenha a função de convecção (circulador de ar), reduza a temperatura para 200ºC.

Deixe as batatas, os dentes de alho e as ervas assarem por cerca de 15 a 20 minutos e, após esse tempo, vire as batatas e asse por mais 20 minutos.

Verifique se as batatas estão bem assadas, com uma casquinha crocante. Se necessário, deixe-as por mais 10 minutos ou até que estejam bem crocantes. Sirva-as imediatamente ou deixe-as no forno desligado, com a porta entreaberta, até o momento de servi-las.

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