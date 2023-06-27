Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 27 de junho de 2023

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Carlos Drummond de Andrade poeta brasileiro

"Os homens são como as moedas;

devemos tomá-los pelo seu valor,

seja qual for o seu cunho”.

FELPUDA

Em município do interior de Mato Grosso do Sul, vereadora apresentou requerimento, que foi aprovado pela Casa, exigindo explicações do prefeito sobre a não realização dos atendimentos de consultas e exames médicos desde janeiro de 2023, o que tem gerado muitas reclamações da população. O problema é que o Executivo tem contrato com uma empresa terceirizada para prestar tais serviços. Valor global (com aditivo): R$ 4,25 milhões. Vai daí que...

Reprodução/ Jen Ross

Nomes como Lewis Hamilton (foto), Felicity Jones e Brad Pitt fazem parte da produção e do elenco de uma série ficcional produzida pela Bedrock Entertainment que ainda não tem data de lançamento. O enredo será em torno de uma família, dona de uma equipe fictícia na Fórmula 1, que enfrenta fortes rivalidades, desafios e apostas milionárias dentro e fora das pistas. Essa ficção promete trazer uma pitada de autenticidade e de realismo, pelo fato de o heptacampeão Lewis Hamilton vir de uma família humilde que lutava para que ele pudesse seguir carreira nesse esporte tão fechado e exclusivo. Depois de fazer sucesso e provar o seu talento na F1, Hamilton tem migrado para outras áreas, explorando espaços um pouco diferentes do que pilotar um carro de corrida. Já Brad Pitt esteve presente em algumas corridas de F1 antes de se dedicar ao projeto.

Dra. Ana Carolina Ali, comemorando idade nova hoje

Flavia Lucini e Leandro Lima/ Leca Novo

Martelo batido

O PP deixou claro que ocupará cabeça de chapa nas eleições de 2024, e o nome é o da atual prefeita Adriane Lopes. Futura aliança poderá ser apenas para oferecer a vaga de vice. O martelo foi batido durante reunião daquela gestora com toda o secretariado e diretores de autarquias, tendo ao seu lado a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, líder maior da legenda e que está no comando das articulações do partido em Campo Grande e no interior do Estado.

Em casa

Responsável por ter levado Adriane Lopes para o PP, a senadora Tereza Cristina significa também o caminho pavimentado da prefeita em Brasília, principalmente na interlocução com ministérios e outros órgãos federais, para tentar carrear recursos para o município. Antes, ela integrava o Patriota, que não tem nenhum representante de MS na capital federal para brigar com mais afinco pela Capital.

Difícil

Servidores públicos vêm sendo “massacrados” pelos descontos das parcelas dos empréstimos consignados e estão em situação difícil. A estimativa é de que a dívida dos “barnabés” seja de pelo menos R$ 3 bilhões. O alerta foi do deputado estadual Junior Mochi, que pediu dados ao governo para discutir com as instituições financeiras e pedir, inclusive, a repactuação das dívidas.

ANIVERSARIANTES

Dra. Ana Carolina Ali Garcia,

Edio Antônio Resende de Castro,

Mônica Barros Reis,

José Ricardo Hong Koim,

Aline Reis Abrão,

Dr. Antônio da Silva Vendas Neto,

Eunice Moreira dos Santos,

Inah Ayres Ribeiro,

Nery Leite Bueno,

Jair Marciano Dutra,

Laurindo Gonçalves Charão de Siqueira,

Lício Ferreira,

Alan Ramão Quintana,

Evelyn Ferreira Cruz,

Antônio Pedro Marques

de Figueiredo Neto,

Eneu Silveira Fett de Magalhaes,

Adriana Robbin Calegaro,

Celso Oscar Couso,

Edson Dutra dos Santos,

Elaine Candido Tosta,

Orlando Carvalho Correa,

Dr. Mauri Valentin Riciotti,

Dr. Eduardo Velasco de Barros,

Laudelina Martins Portilho de Melo,

Alex Sandro da Silva,

Miguel Medeiros de Queiroz,

João Batista de Almeida,

José Antonio de Lima,

Crescêncio Alvarenga Filho,

Hugo Melo Farias,

José Ailton dos Santos,

Lurdes Chueriy de Oliveira,

Joana Varanda Coimbra,

Oberdan Nascimento,

Elio Gomes Barbosa,

Danilo Dias Brentan,

Carolina Cáceres Vieira,

Lucileide Dorisbor,

Neder Afonso da Costa Vedovato,

Marcelo França,

Fernando Portilho,

Patrícia Lopes Del Picchia Sturaro,

Luiz Henrique de Souza,

Eunice Moreti Amorim,

Maria do Carmo Avesani Lopez,

Dr. Renato Bichat Pinto de Arruda,

Géssica Scherer,

Arlete Viana Costa,

Paulo de Tarso Albuquerque,

Vanda Jacques Monteiro Leite,

Maria Rosana Rodrigues Pinto Gama,

Kátia Liege Guimarães,

João Fernandes da Fonseca Filho,

Regina Coeli Alves de Souza,

Egeu Berthier,

Maria Euzebia de Souza Marques,

José Roberto de Almeida,

Edvaldo Ferreira da Silva,

Ana Cristina Massuda de Góes,

Lourival Ferraz de Camargo,

Januário Moreira Maia,

Thelma Rita de Souza Gomes,

Luciana Soares de Oliveira,

Ana Maria Vinhas,

Valdemir Antonio Moreto,

Rosemary Alvim Peixoto,

Dr. Joaquim Brandão Neto,

Dr. Márcio Eurico Vitral Amaro,

Dra. Jussara Maria de Souza

Martins Baptista,

Marcilio Cáceres Oliveira,

Pedro Asato,

João Dias Filho,

Renata Lúcia Queiroz,

Marina Ferreira de Andrade,

Marlene Justino de Almeida,

Elzira dos Santos Nascimento,

Aldo Marques Tosta,

Odilon Leite Penteado,

Chrystian Vilalba Antonio,

Natanael Fernandes Godoy Neto,

Clayton Mendes de Morais,

Andrea Frozino Ribeiro,

Claudete Cardoso de Jesus,

José Maltez Gurgel Fernandes,

Dr. Douglas Ramos,

Vanilson Delfino da Silva,

Jair Matos Ojeda,

Ivanir Gonçalves Madia,

Gabriel Monteiro Maymone,

Telma Cristina Padovan,

Aline Guerrato,

Marina Cançado Fatureto Bandeira,

Heloísa Helena Pimentel Fernandes,

Antônia de Cassia Alves da Cunha Balesteiro,

Ana Cacilda Rolim,

Ederson Heraldo Lubas Gomes,

Diego Recena Aydos,

Márcia Cristina de Castro Zambaldi,

Danilo Fernandes,

Gabriel Bissoli Clemente Povoa,

Kerman Salazar Cação,

Cristiane Bonessoni da Silveira da Silva,

Cecilia Soares de Paiva,

Alice Adolfa Miranda Ploger Zeni,

Janaina Roldão de Souza,

Sandra Maria de Almeida Botelho.

*Colaborou Tatyane Gameiro

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