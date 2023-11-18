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Aprenda a fazer a picanha perfeita com Brunão BBQ

Isso mesmo, quem garante é Brunão BBQ; confira o passo a passo de um dos vídeos disponíveis em seu canal no YouTube, em que o mestre do churrasco ensina o caminho das pedras para você ser feliz com uma peça a vácuo de um dos mais cobiçados cortes bovino

Da Redação

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18/11/2023 - 10h00
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“Beleza? Eu sou o Brunão. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Paixão pelo Fogo e Pescaria. A receita de hoje é a picanha perfeita. Bora fazer essa picanha comigo, galera? E hoje eu vou fazer uma picanha sensacional para vocês. Primeiro vou tirar ela do vácuo, e a primeira dica do vídeo é deixar ela descansar mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? No oxigênio”, inicia o especialista.

Aponta câmera do celular para o código acima para conferir o vídeo da receita

“Depois que a gente leva ela para o fogo, tá bom? Então vou tirar ela do vácuo, gente. Olha o padrão dessa picanha, sensacional. Então vamos para mais uma diquinha: quando a picanha tem um dedo de gordura mais ou menos, a gente faz os pré-cortes nela”.

Torna-se até mais fácil encarar o avental e a brasa assim. De maneira bem descomplicada, cheio de conhecimento e de carisma, Brunão BBQ introduz o assunto já em ação. Com leveza e agilidade, o especialista em carnes vai desmistificando o preparo ponto a ponto.

SELANDO

“Porque hoje eu vou selar ela primeiro, vou deixar ela descansar. E depois é que a gente vai cortar ela em tiras. Essa é a minha forma preferida de fazer a picanha. Por que que a gente faz esses pré-cortes? Para que a caloria, na hora em que a gente for selar, chegue mais próxima da carne. E não fique somente na gordura, beleza? Então bora levar ela para a grelha.

Olha esse barulhinho! Mais um segredo, gente, é nessa parte, tá? Eu selo primeiro o lado da carne, tá? Para baixo. Porém, na hora em que você for selar a gordura, tem que cuidar para a labareda não subir. Então você vai trocando ela de lugar, tá bom?

Agora é só esperar, fazer a reação de minar ela, criar uma crostinha top. Já já vou mostrar para vocês qual é a hora ideal de virar a picanha, tá bom?”. Após alguns poucos minutos, o alerta do comandante: “Gente, o lado da carne já está seladinho. Dá uma olhada nessa cor. Ó, produção! Produção, é essa reação que a gente precisava”. 

E segue Brunão: “E agora vamos colocar a parte da gordura. Lembrando: cuidado que provavelmente vai subir labareda. A gente vai trocando ela de lugar, tá? Quando subir, não pode pegar labareda. Senão ela ‘preteja’ e amarga também a gordura. Tá bom? Então bora. Subiu a labareda, troca de lugar. Não pode deixar labareda pegar nela, tá? Produção, dá um close aqui. Borbulhando a gordurinha. Ó aqui, ó”. Mais um tempinho e: “Galera, olha a cor que ela ficou. É isso que a gente precisava, e agora é só deixar ela descansar. Vamos cortar ela em tiras e finalizar. Vai ficar sensacional”.

O CORTE

Após selar a peça inteira, o craque do churrasco passa a orientação sobre como cortá-la corretamente. “Galerinha, picanha devidamente selada, top demais. Ó como é que é o corte que a gente vai fazer aqui. Vocês estão vendo as fibras dela aqui nesse sentido? Então, a gente faz um corte de mais ou menos um dedo, um dedo e meio. 

Por que eu prefiro assim? É mais fácil caso alguém goste de um pouco mais passado na sua casa, mais fácil de você chegar se for mal passado. Você só vai finalizar com esse lado aqui e já vai servir”.

SUCULÊNCIA

“Brunão, por que esse tempo de descanso que você deu para ela? O que é que acontece? Mais uma dica: quando ela sai da grelha, os líquidos internos da carne ficam todos muito agitados. Então, se você cortar, ela vai soltar muito líquido. O que é o líquido? O líquido é suculência. A gente precisa manter a suculência. Então, a gente espera ela descansar, os líquidos se reorganizam, a gente corta e ela não solta muito líquido”.

FINALIZANDO

“Agora vamos finalizar ela na grelha”. Instantes depois: “Galera, picanha pronta. Olha que bonita que ela está. Vamos dar mais dois minutinhos para ela descansar [tempo de descanso]. Cortou. O salzinho só na finalização. Vocês vão ver como é que vai ficar. O cheiro está sensacional. Gente, picanha selada, finalizada. Dá uma olhada. Que pontinho especial! Sal de parrilla somente na finalização, essa é a picanha perfeita, na minha opinião. Bora experimentar?”. Bora, mestre! E bom apetite para você, leitor!

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