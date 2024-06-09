Especial Dia dos Namorados B+: O que mudou nos relacionamentos com a era digital?

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Antigamente os namoros dependiam dos encontros pessoais ou da comunicação pelo telefone fixo. Os casais passavam mais tempo juntos e conversavam mais. Antes do surgimento do e-mail e das mensagens de texto, voz e vídeo pelo celular, a forma mais comum de se expressar era através de cartas escritas à mão.



Nada de emojis e abreviações. Outra diferença era a exposição pública. Sem as redes sociais os relacionamentos eram mais privados e não eram compartilhados com milhares de pessoas.

"Com o avanço da tecnologia a forma de declararmos nosso amor mudou. Com o uso de celulares e das redes sociais estamos constantemente conectados aos nossos companheiros, o que permite uma comunicação a qualquer hora e local. Outra mudança foi a forma dos encontros. Se no passado, os encontros eram presenciais, hoje em dia podemos primeiro conhecer uma pessoa virtualmente e só depois marcar um encontro cara a cara", explica Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica. Perita do TJ/RJ em varas de família e assistente técnica judicial em varas de família e criminais em todo o Brasil.

As redes sociais favorecem uma exposição do relacionamento com a postagem de fotos, curtidas, declarações públicas, mas por outro lado exerce uma pressão para manter uma imagem idealizada dessa relação onde tudo é 'perfeito', o que na vida real não acontece diariamente.

"Apesar das facilidades do uso das tecnologias nos relacionamentos, o vício no celular e a distração com as redes sociais podem prejudicar a relação, já que muitos 'vivem' mais no mundo digital do que no mundo real. Muitos relacionamentos podem ser prejudicados, caso os dois ou um deles seja uma pessoa mais controladora. O que pode ocasionar um relacionamento tóxico. Esse comportamento surge aos poucos, sutilmente, e vai passando dos limites, causando sofrimento e dor", explica Andreia que finaliza:

"O importante é perceber que a era digital oferece boas oportunidades para os relacionamentos e também alguns desafios. É preciso saber utilizar as tecnologias de uma maneira saudável e equilibrada. Afinal o amor verdadeiro precisa da conexão humana, independente das ferramentas que são utilizadas para expressá-lo".