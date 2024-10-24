Conheça os roteiros ideais para a prática de esportes de inverno nos Alpes franceses

Junto com Méribel e Val Thorens, o Courchevel (foto) integra a região de três vales (Les Trois Vallées), com mais de 300 pistas, totalizando mais de 600 km de área - Fotos: DIVULGAÇÃO

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os Alpes Franceses são o destino perfeito para quem deseja escapar dos períodos mais quentes no hemisfério sul (entre dezembro e março) e viver uma experiência de inverno inesquecível. Com paisagens deslumbrantes, picos majestosos e uma oferta incomparável de atividades, a região encanta os apaixonados por esqui e outros esportes de neve.

Na região, a temporada de esqui se inicia em dezembro e vai até o início de abril. Para quem deseja visitá-lo, o ideal é recorrer ao portfólio de operadoras de turismo de luxo especializadas em destinos como a França e a Suíça, países dos mais solicitados na Europa quando se trata da combinação neve e requinte. A seguir, conheça algumas rotas de primeira classe que os Alpes Franceses têm a oferecer.

LES TROIS VALLÉES

Uma das regiões mais famosas nos Alpes Franceses é a Les Trois Vallées, uma vez que se trata do maior domínio esquiável interligado do mundo.

Os três vales que compõem o destino – Courchevel, Méribel e Val Thorens – somam mais de 200 ski-lifts (teleféricos) e mais de 330 pistas, totalizando mais de 600 km de área esquiável com até 3.230 m de altitude.

Cada um dos vales, porém, tem suas particularidades e um perfil ideal de viajante. Courchevel, por exemplo, é uma coleção de seis vilarejos encantadores, dividida por diferentes altitudes. O coração da estação é Courchevel 1850, onde encontram-se hospedagens de alto padrão, restaurantes renomados, escolas de esqui e um amplo comércio de luxo – tudo bem próximo às pistas.

Méribel, por sua vez, é um dos destinos de inverno mais charmosos dos Alpes Franceses. Com excelente infraestrutura turística e ótimos hotéis e chalés para locação, é repleta de construções de pedra e madeira, com no máximo sete andares. O vilarejo acolhedor propõe um luxo discreto. Por isso, é recomendado para quem prioriza conforto e sofisticação e quer fugir do agito

e da badalação.

VAL D’ISÈRE

Além da Les Trois Vallées, outros destinos despontam nos Alpes Franceses. Val d’Isère é indicada para viajantes mais radicais, pois é considerada uma das maiores estações de esqui do mundo.

O vilarejo oferece grande variedade de atividades tanto nas pistas quanto fora delas. No roteiro, é possível descobrir construções históricas, percorrer trilhas nevadas ou pular de parapente entre as montanhas.

MEGÈVE

Outra alternativa é Megève: a encantadora região é animada, elegante e repleta de ruelas e becos charmosos. A estação de esqui conta com pistas de diversos níveis de dificuldade e tem uma bela vista para o Mont-Blanc. Além das emoções dos esportes de inverno, a região oferece possibilidades de compras e relaxamento nos spas. Para explorar a cidade, as carruagens se revelam uma opção superinteressante.

Estações como Val Thorens e Chamonix-Mont-Blanc, além de destinos na Suíça, a exemplo de Saint-Moritz, Crans-Montana, Gstaad e Zermatt, são outros nomes que valem a visita.

HOTÉIS DE LUXO

Mais que a beleza natural e as pistas perfeitas para esportes de neve, Les Trois Vallées desponta pela impressionante concentração de hotéis de luxo – e um dos destaques são os dois luxuosos Les Airelles.

Localizados nas montanhas em Courchevel e em Val d’Isère, ambos são ski-in/ski-out – ou seja, está dentro do roteiro de uma pista, em que você pode sair ou chegar esquiando – e contam com um ski room completo.

Crianças e adolescentes têm diversas atividades durante o dia no kid’s club e no teenage room, respectivamente. Também há opções de spa, salão de beleza e espaço fitness. E ainda é possível se deliciar nos diferentes restaurantes gastronômicos com especialidades diversas, nas degustações de vinhos e em experiências personalizadas.

Outras instalações de renome nos Alpes Franceses são Le Kaila (Méribel), K2 (Courchevel e Val d’Isère), Barrière Les Neiges (Courchevel) e Le Coucou Méribel (Méribel). Todos oferecem um mix completo de atrações, como restaurantes gastronômicos (alguns estrelados), bares perfeitos para après-ski (pós-esqui), ski-in/ski-out, ski room, boutiques das principais grifes e atividades para quem não deseja esquiar.

Vale ressaltar que é possível também se hospedar em chalés ou apartamentos privativos. Indicados para grupos de amigos ou famílias, as opções contemplam as mesmas comodidades dos hotéis de luxo da região, a exemplo de serviço

de chef e concierge.