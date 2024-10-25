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Com Mc Hariel e Tz da Coronel, o "Rap Brasil Festival" chega a Campo Grande

Além dos grandes nomes, o festival contará com batalha de rima, hip hop, grafite e pista para toda galera andar de skate; menores de idade também poderão participar do evento; confira

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

25/10/2024 - 14h46
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Os amantes do trap e rap, podem comemorar: chegou a vez de Campo Grande sediar um festival exclusivo, para aqueles que curtem um evento novo e ousado. Com uma fusão de estilos, o evento promete ser inédito para a cidade e toda a região.

Durante o Rap Brasil Festival, grandes nomes irão passar pelo palco principal, são eles: Mc Hariel, Yunk Vino, Kyan e Tz da Coronel. O festival também terá shows de artistas locais, batalha de rima, breaking, pista de skate, oficina de grafite, flash tattoo e praça de alimentação. 

O festival acontecerá no dia 30 de novembro, no Shopping Bosque dos Ipês, das 18h às 02h; confira: 

Ambientes

  • Camarote Sabotage

O setor fica em uma área elevada na lateral do evento, ideal para quem busca conforto. Possui espaço 100% coberto e temático. Entrada, banheiro e bares separados dos demais setores, com atendimento exclusivo. Acesso liberado para a área Frontstage.

  • Frontstage

O setor fica localizado em uma área em frente ao palco, perfeito para aqueles que procuram ficar perto do seu artista favorito! O ambiente também conta com bar e banheiro exclusivo, separados dos demais setores.

  • Arena Street

Setor com bar e banheiros exclusivos, localizado atrás do frontstage mas com ampla visão dos artistas, sendo possível curtir todos os shows. 

Menores de idade

A novidade do festival é que apesar de ter classificação +16, será permitida a entrada de menores de idade. No entanto, vale ressaltar algumas regras:

  • 12 e 13 anos será permitida a entrada SOMENTE ACOMPANHADO dos pais;
  • 14 e 15 anos será permitida a entrada SOMENTE ACOMPANHADO dos pais ou deverão apresentar autorização por escrito e com firma reconhecida em cartório;
  • A PARTIR DOS 16 ANOS será permitida a entrada desacompanhado dos pais, mediante apresentação de documento que comprove a idade.

Proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

Ingressos

  • INTEIRA 
  • MEIA ENTRADA (Estudantes, Professores, Idosos e PCDS).
  • MEIA SOLIDÁRIA (Mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível no dia do evento).

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou nos pontos de venda físicos: 

  • Rema Skateshop: Rua Pedro Celestino, 1387
  • Iframe: Av. Duque de Caxias - em frente ao aeroporto
  • Toys Skateboard Shop: Rua Rui Barbosa, 1485

Mc Hariel

Uma das principais atrações do evento, Hariel Denaro nasceu em São Paulo, no dia 20 de dezembro de 1997, popularmente conhecido pelo seu nome artístico MC Hariel, é um cantor e compositor de funk paulista, conhecido por cantar funk consciente, com mensagens, criticas sociais e mensagens de superação.

Entre seus diversos títulos famosos estão: Vou Buscar, Ilusão (Cracôlândia), Lei do Retorno e Maçã Verde, além de diversas parcerias com outros MCs. Hariel lançou em 2021 seu DVD Mundão Girou, em comemoração aos 10 anos de carreira, contando com músicas inéditas em uma mistura de funk consciente com mensagens de superação.

Essa turnê contou com a participação de diversos artistas do meio, como Mc Don Juan, Gaab, Mc Neguinho do Kaxeta, Mc Ryan SP, além de apresentações teatrais.

Tz da Coronel

Natural do Morro do Limão, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, Matheus Santos ou Tz da Coronel como é conhecido, já soma mais de dois milhões de seguidores no Instagram, quase um bilhão de streams e 2,5 milhões de ouvintes no Spotify. 

O artista fez seu nome na música em 2021, quando obteve sucesso com os sons “Anota a Placa” e “Trajado de Glock” unindo funk e trap está conquistando cada vez mais fãs por onde se apresenta pelo Brasil, dentre eles está Caetano Veloso, que citou o jovem cantor na música “Sem Samba Não Dá”.

Recentemente ele assinou com o selo “Nada Mal”, do artista Filipe Ret, reforçando ainda mais a ascensão do cantor no cenário do trap nacional.

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