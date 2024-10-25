DJ Capslock que participou do Tomorrowland se apresenta em Campo Grande

O DJ e produtor Carlos Capslock, conhecido na cena da música eletrônica e tendo sido atração no festival Tomorrowland, em São Paulo, se apresenta em novembro em Campo Grande.
Paulo Tessuto (que se apresenta como seu alter ego Carlos Capslock) iniciou a carreira animando a cena underground, tocando em warehouses pela Grande São Paulo.
Antes de seguir carreira musical foi jogador de basquete profissional pelo clube Pinheiros, quando começou a frequentar os circuitos de música eletrônica e tornou-se uma das principais referências do underground no Brasil.
Ele teve o nome incluído na lineup, em setembro deste ano, na primeira edição do The Town, em São Paulo (SP), para encerrar a noite.
Em Campo Grande, Tessuto-Capslock será a principal atração da noite, no dia 9 de novembro, na Casa Noturna Kafofo, palco que será dividido com artistas de outros, como Fábio Kauffman, do Distrito Federal.
Underground
O artista Carlos Capslock ficou conhecido por abordar temas diferenciados em suas festas ao longo dos anos, como:
-
Esquizofrene-se: cuja ideia era romper com as convenções e abraçar um ambiente de expressão e liberdade criativa.
-
Fake News: O Descobrimento do Brasil: em meio à explosão da polarização, a festa ocorreu em 2021 e abordou como a desinformação pode afetar a vida das pessoas.
-
Metaperverso Eleitoral: no ano seguinte, Capslock abordou a temática política de maneira reflexiva, transmitindo a realidade política brasileira pela música.
-
Drag Dance: marca o primeiro Carlos Capslock Festival, em 2023, dedicado a performances de drag queens e à celebração da diversidade da cultura LGBTQIA+.
Cena eletrônica
A Capital Morena, desde os anos 2000, tem sido vanguardista na cena eletrônica e encontra no Kafofo um espaço conceituado, por onde passaram DJs de diversos locais do país.
A casa noturna possui duas pistas: Techno Connection Stage e World Stage.
Os clubbers poderão curtir os seguintes artistas:
- Jay-C
- Fábio Kauffman (DF)
- André Garde
- Cegonha
- Diogo Bacchi
- Ferrari
- Marquinhos Moraes
- Kakô e André Macedo
Para adquirir os ingressos basta clicar aqui.
Valores
- Primeiro lote até dia 26/10 - R$ 40
- Segundo lote até 08/11 - R$ 50
- No local na portaria - R$ 60
Serviço
Local: Casa Noturna Kafofo
Endereço: Rua Dr. Temístocles, nº 112 – Centro
Data: 9 de novembro
Horário: 22h