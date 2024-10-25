DJ Capslock que participou do Tomorrowland se apresenta em Campo Grande - Reprodução Redes Sociais

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O DJ e produtor Carlos Capslock, conhecido na cena da música eletrônica e tendo sido atração no festival Tomorrowland, em São Paulo, se apresenta em novembro em Campo Grande.

Paulo Tessuto (que se apresenta como seu alter ego Carlos Capslock) iniciou a carreira animando a cena underground, tocando em warehouses pela Grande São Paulo.

Antes de seguir carreira musical foi jogador de basquete profissional pelo clube Pinheiros, quando começou a frequentar os circuitos de música eletrônica e tornou-se uma das principais referências do underground no Brasil.

Ele teve o nome incluído na lineup, em setembro deste ano, na primeira edição do The Town, em São Paulo (SP), para encerrar a noite.

Em Campo Grande, Tessuto-Capslock será a principal atração da noite, no dia 9 de novembro, na Casa Noturna Kafofo, palco que será dividido com artistas de outros, como Fábio Kauffman, do Distrito Federal.

Carlos Capslock / Reprodução Redes Sociais

Underground

O artista Carlos Capslock ficou conhecido por abordar temas diferenciados em suas festas ao longo dos anos, como:

Esquizofrene-se : cuja ideia era romper com as convenções e abraçar um ambiente de expressão e liberdade criativa.

Fake News: O Descobrimento do Brasil : em meio à explosão da polarização, a festa ocorreu em 2021 e abordou como a desinformação pode afetar a vida das pessoas.

Metaperverso Eleitoral : no ano seguinte, Capslock abordou a temática política de maneira reflexiva, transmitindo a realidade política brasileira pela música.

Drag Dance: marca o primeiro Carlos Capslock Festival, em 2023, dedicado a performances de drag queens e à celebração da diversidade da cultura LGBTQIA+.

Reprodução Redes Sociais

Cena eletrônica

A Capital Morena, desde os anos 2000, tem sido vanguardista na cena eletrônica e encontra no Kafofo um espaço conceituado, por onde passaram DJs de diversos locais do país.

A casa noturna possui duas pistas: Techno Connection Stage e World Stage.

Os clubbers poderão curtir os seguintes artistas:

Jay-C

Fábio Kauffman (DF)

André Garde

Cegonha

Diogo Bacchi

Ferrari

Marquinhos Moraes

Kakô e André Macedo

Para adquirir os ingressos basta clicar aqui.

Valores

Primeiro lote até dia 26/10 - R$ 40

- R$ 40 Segundo lote até 08/11 - R$ 50

- R$ 50 No local na portaria - R$ 60

Serviço

Local: Casa Noturna Kafofo

Endereço: Rua Dr. Temístocles, nº 112 – Centro

Data: 9 de novembro

Horário: 22h

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