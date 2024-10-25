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Diálogo

Jogo de quebra-cabeças em propaganda eleitoral da candidata Adriane Lopes...Leia na coluna de hoje

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Ester Gameiro

25/10/2024 - 00h01
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Fernando Pessoa - Escritor português

"... o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis”.

FELPUDA

Jogo de quebra-cabeças em propaganda eleitoral da candidata Adriane Lopes foi motivo de piada entre os adversários, que afirmaram que foi uma derrapada dos marqueteiros, pois teria dado a ideia de que somente agora a prefeita e seus feitos – que “não existiam” antes – começaram a aparecer. 

Seus defensores disseram que ela estava arrumando a bagunça administrativa e juntando as peças para uma boa gestão. Falaram ainda que a adversária direta, Rose Modesto, em 16 anos, pulou de galho em galho, não atendeu a Capital e continuará sem encaixar nenhuma peça no quebra-cabeça eleitoral. Afe!

Repeteco

Na análise de alguns políticos, a eleição do segundo turno na Capital criará polarização para a disputa em 2026, quando estarão em jogo a Presidência da República, o governo do Estado, duas vagas no Senado, oito na Câmara e 24 vagas de deputado estadual.

Mais

Um lado já está formado e será encabeçado por três principais lideranças: governador Riedel, ex-governador Azambuja e senadora Tereza Cristina. Do outro lado, estará o time hoje unido na tentativa de ganhar o comando da Prefeitura de Campo Grande.

Annalu Dibo, Nicolas Dibo e Marina Dibo - Foto: Arquivo pessoal
Annalu Dibo, Nicolas Dibo e Marina Dibo - Foto: Arquivo pessoal
Estevão Ciavatta e Desirre Portela - Foto: Divulgação
Estevão Ciavatta e Desirre Portela - Foto: Divulgação

Isca

Uma tentativa de “pegadinha” para se jogar nas redes sociais durante um debate, preparada contra a prefeita Adriane Lopes pela sua adversária Rose Modesto, sobre a possibilidade de não ser pago o 13º salário aos servidores, mostrou que na verdade era tudo coisa orquestrada. Isso porque essa – digamos – suposta preocupação acabou chegando à Assembleia Legislativa de MS, a qual, embora tenha todo o direito, geralmente não costuma entrar em questões como essas, até porque existe a Câmara Municipal para cobrar e fiscalizar o Executivo.

Palanque

Na Assembleia, o assunto se transformou em palanque político, ficando os parlamentares divididos. O bate-boca ocorreu quando o deputado Pedrossian Neto apresentou requerimento pedindo informações se havia recursos provisionados para o pagamento do 13º. Foi solicitado um pedido de vista e houve empate, tendo o presidente do Legislativo desempatado, votando favorável ao pedido. 

Em tempo: a prefeita já declarou que o pagamento está garantido.

Sem brecha

Nessa reta final de campanha, como não poderá comparecer à Capital, o ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo confirmando que sua candidata é Adriane Lopes. Assim, não deixou nenhum tipo de brecha para que seu nome venha a ser usado para confundir o eleitorado, principalmente pelos dissidentes do seu partido que “nasceram” à sua sombra e que nessas eleições decidiram marchar contra.

Aniversariantes

Jackson Hass - Foto: Studio VollkopfJanayna Veiga Faria - Foto: Arquivo pessoalAna Maria Gall - Foto: Arquivo pessoalSérgio Mota - Foto: Eurides AokiMaria Angela Arguello - Foto: Arquivo pessoal
  • Maria Angela Arguello,
  • Sérgio Murilo Nascimento Mota,
  • Janayna Marchini Veiga Faria,
  • Jackson Luiz Hass,
  • Ana Maria Kodjaoglanian Gall,
  • Leandro Nogueira Siravegna,
  • Agton Ribeiro Souto,
  • Crisanta Dália Freitas Silvestre,
  • Élcio Tarão Shimabuco,
  • Suely Almeida de Oliveira Santana,
  • Ataide Antonio de Sousa,
  • Ilton Guimarães Rosa Pires,
  • Crispim Figueiredo,
  • Raquel de Souza Jeronymo,
  • Berenice Maria Jacob,
  • Fábio Alves de Melo,
  • Paulo Sergio Orsi,
  • Aparecida Fatima Soares Rosa Gonçalves,
  • Claudia Gonzaga dos Santos Padilha,
  • Marlene Lacerda Porto,
  • Vicente Arantes,
  • Dr. Cézar Luiz Galhardo,
  • Jun Iti Hada,
  • Shirley Davoli Paschoaletto,
  • Carlos Alberto Pereira,
  • Guilherme Souza Garcês Costa,
  • Olivia Nogueira de Sousa,
  • Nandra Laura Faria Dias,
  • Marluce Vieira Recalde,
  • Valdimir Fermiano,
  • Hélio Siravegna Filho,
  • Juliana Maria Correia de Souza Vieira,
  • Caroline Barbosa,
  • Dra. Jacira Noriko 
  • Okabe dos Santos,
  • Francisca Francilene de Queiroz,
  • Andrei Meneses Lorenzetto,
  • Fernanda Hvala Figueiredo,
  • Domingues de Paula Almeida,
  • Edir Soken,
  • Dermeval Argeo Ramos,
  • Maria Aparecida Medeiros,
  • Ricardo de Assis Estevam,
  • Monique Merlone,
  • Adriana Shokihama,
  • Mauro Deli Veiga,
  • Hélio Fernandes,
  • Ermínio Guedes dos Santos,
  • Thaís Gelatti Bortoly,
  • Sandra Maria Gomes,
  • Guinemer Vieira da Cunha,
  • Nei Valter Fagundes da Silva,
  • Dária Gonçalves Moreira,
  • Ana Izabel Faria Teixeira,
  • Luiz dos Santos Neto,
  • Leni dos Santos e Silva,
  • Silvarina Leal de Barros,
  • Welci Pedry Sutel,
  • Fernanda Akemi Kamiya Malheiros,
  • Dr. Alexandre de Campos Bomfim,
  • Dayana Martins Pereira,
  • Tatiana Pereira Jucá Pires,
  • Constantino Amâncio Pereira,
  • João Carlos Gordim,
  • Helena Arce Duarte,
  • Ciro Maeda,
  • Dr. Marcelo Rosseto,
  • Dr. Heitor Soares de Souza,
  • Flávio Pereira Rômulo,
  • Érica Aparecida Aguirre de Campos,
  • Fábio Luis Bubid,
  • Eduardo Lopes Pereira Guimarães,
  • Ary Velasquez,
  • Dr. Marcelino Chehoud Ibrahim,
  • Tereza Cristina da Silva Barros,
  • Sônia Mara Flores Silva Porfírio,
  • Divana Ferreira de Ornelas,
  • Cézar Renato Gazolla,
  • Keli Kika Honda,
  • Laércio Reindel,
  • Jackson Hasselmann,
  • Gianny Fernandes de Araújo Brandão,
  • Ivo Alves de Souza,
  • Ary Metz,
  • Francisco Braz da Silva,
  • Phellippe Junqueira Rossato,
  • Argeu de Carvalho,
  • Rita Aparecida Schmitt,
  • Wilmar Lolli Ghetti,
  • Pietro Falco,
  • Alexangelo Alexandrino Dembogurski,
  • Terezinha de Almeida Chaves Gaiotto,
  • Marcelo Mazin,
  • Sidney Everson Kugnoski,
  • Fábio Boer,
  • Rita de Cassia Silva Camargo Kefalinos,
  • André Luiz Mesquita Dourado,
  • Silmara Teixeira Pires Confortini,
  • Manuel Panete Lago,
  • Silvia Martins Santana,
  • Antonio Marcos Porto Gonçalves,
  • Auria Maria Gardin,
  • Lilia Kimura,
  • Gabriela Grings Fleck,
  • Sandra de Souza Oliveira Mucci.

*Colaborou Tatyane Gameiro
 

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