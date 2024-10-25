Jogo de quebra-cabeças em propaganda eleitoral da candidata Adriane Lopes...Leia na coluna de hoje

Fernando Pessoa - Escritor português
"... o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis”.
FELPUDA
Jogo de quebra-cabeças em propaganda eleitoral da candidata Adriane Lopes foi motivo de piada entre os adversários, que afirmaram que foi uma derrapada dos marqueteiros, pois teria dado a ideia de que somente agora a prefeita e seus feitos – que “não existiam” antes – começaram a aparecer.
Seus defensores disseram que ela estava arrumando a bagunça administrativa e juntando as peças para uma boa gestão. Falaram ainda que a adversária direta, Rose Modesto, em 16 anos, pulou de galho em galho, não atendeu a Capital e continuará sem encaixar nenhuma peça no quebra-cabeça eleitoral. Afe!
Repeteco
Na análise de alguns políticos, a eleição do segundo turno na Capital criará polarização para a disputa em 2026, quando estarão em jogo a Presidência da República, o governo do Estado, duas vagas no Senado, oito na Câmara e 24 vagas de deputado estadual.
Mais
Um lado já está formado e será encabeçado por três principais lideranças: governador Riedel, ex-governador Azambuja e senadora Tereza Cristina. Do outro lado, estará o time hoje unido na tentativa de ganhar o comando da Prefeitura de Campo Grande.
Isca
Uma tentativa de “pegadinha” para se jogar nas redes sociais durante um debate, preparada contra a prefeita Adriane Lopes pela sua adversária Rose Modesto, sobre a possibilidade de não ser pago o 13º salário aos servidores, mostrou que na verdade era tudo coisa orquestrada. Isso porque essa – digamos – suposta preocupação acabou chegando à Assembleia Legislativa de MS, a qual, embora tenha todo o direito, geralmente não costuma entrar em questões como essas, até porque existe a Câmara Municipal para cobrar e fiscalizar o Executivo.
Palanque
Na Assembleia, o assunto se transformou em palanque político, ficando os parlamentares divididos. O bate-boca ocorreu quando o deputado Pedrossian Neto apresentou requerimento pedindo informações se havia recursos provisionados para o pagamento do 13º. Foi solicitado um pedido de vista e houve empate, tendo o presidente do Legislativo desempatado, votando favorável ao pedido.
Em tempo: a prefeita já declarou que o pagamento está garantido.
Sem brecha
Nessa reta final de campanha, como não poderá comparecer à Capital, o ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo confirmando que sua candidata é Adriane Lopes. Assim, não deixou nenhum tipo de brecha para que seu nome venha a ser usado para confundir o eleitorado, principalmente pelos dissidentes do seu partido que “nasceram” à sua sombra e que nessas eleições decidiram marchar contra.
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*Colaborou Tatyane Gameiro