Pela última vez, uber temático de Halloween desfila por Campo Grande

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Desde 2018, o uber Max Sabino, aproveita o clima de Halloween para descontrair com os clientes passageiros, decorando o carro para deixar as corridas mais alegres e divertidas.

As melhores chances de ter uma corrida horripilante (no bom sentido rs) serão durante o próprio de dia Halloween. Isso porque Max trabalhará durante toda a data.

À noite, o clima assustador se torna ainda mais evidente, porque são acendidas as iluminações da decoração. Confira:

Despedida

Porém, essa é a última vez que tripulantes de Campo Grande poderão dar a sorte de ter uma corrida com ele. As decorações ficarão no carro até o dia 3 ou 4 de novembro e alguns dias após, Max deixará de ser motorista de aplicativo.

"Estarei voltando para o regime CLT, pois acredito que no momento não está valendo mais a pena ficar só no app pois está destruindo meu carro e o retorno não está suprindo esse desgaste do veículo. Estão a partir de novembro passarei a trabalhar como vendedor em uma loja de varejo aonde espero ganhar o equivalente ou até mais do que o que me sobra líquido nas plataformas de mobilidade urbana", explica Max.

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