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Correio B

Diálogo

A porteira ainda está fechada, mas uns e outros estão prontos para invadir... Leia na coluna de hoje

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Ester Gameiro

26/10/2024 - 00h01
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Sylvia Cesco - poeta de MS

Desfaço, desato e desatino: lírico destino 
de ser janela descerrada, porta escancarada 
por onde passa a vida (des)andarilha”.

FELPUDA

A porteira ainda está fechada, mas uns e outros estão prontos para invadir o pasto verdejante. Existem dois caminhos: o da direita e o da esquerda, porém, de qualquer forma, neste domingo de eleição do segundo turno, deverá ser ouvido o “estouro da boiada” 
de um lado ou de outro em direção ao campo onde, dizem por aí, floresce a espécie “cargus comissionadus vantajosus”.

Lançamento

Neste sábado, a escritora Raquel Naveira lançará o livro de poemas “Ponto de Fuga” e também a obra “Nino e a Orca”, dedicada a contos infantojuvenil. O evento ocorrerá das 16h às 22h no Café Doce Lembrança, que fica localizado na Rua Dom Aquino, nº 2.055, no centro de Campo Grande.

Dra. Ana Clara Ferrão e dra. Isabella Ferrão

 

Leila Mendes e Bianca Comparato

Folga

Por conta da campanha eleitoral, esta quinta-feira foi utilizada indevidamente pela maioria dos vereadores reeleitos e os que pegarão o “caminho da roça”, pois não compareceram à Câmara Municipal de Campo Grande. O presidente Carlos Augusto Borges nem sequer abriu a sessão, por falta de quórum. Isso, dizem, é só o começo, pois quando da “faxina nos gabinetes” dos perdedores, será pior. Resta esperar para conferir.

Bancada

As duas candidatas à Prefeitura de Campo Grande têm configuração na Câmara Municipal muito diferente uma da outra em termos de bancada. A prefeita Adriane Lopes (PP), se reeleita, contará com base de apoio formada por 16 vereadores dos seguintes partidos: três do PL, quatro do PP, um do PSB, dois do Podemos, dois do Avante, um do PSD, dois do Republicanos e um do PSDB.

Mais

Já a candidata Rose Modesto (União Brasil), caso saia vitoriosa, terá a seguinte base de sustentação: três vereadores do PT, um do PDT, dois do MDB, quatro do PSDB e três do seu próprio partido.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (26)

Maria Coelho de Campos,
José Carlos Barbosa (Barbosinha),
Meire Vilma Coelho de Campos,
Marcelo Radaelli da Silva,
Mônica Corrêa Rinaldi Netto,
Sueli Serra Trindade Rodrigues,
Bruno Willian Monteiro Miranda,
Fábio Castro Leandro,
Antonio Fermiano,
Odair Garcia,
Elba Helena Cardoso de Oliveira,
Safira Maria de Figueredo Sousa,
Alcides de Lima,
Rodrigo Souza e Silva,
Anísio de Barros Mandetta,
Robson Gomide Alves,
Audy Gomes Paiva,
Carlos Afonso Marcondes Medeiros,
Márcio Lolli Ghetti,
Maria Aparecida Medeiros,
Marcílio Arnaldo de Alencar,
José Augusto Rezek,
Celso Guimarães Dias,
Isadora Tannous De Lamônica Guimarães Gregio,
Valdir Jair da Silva,
Claudemir das Neves,
Felisberto Soei Furuguem,
Annye Yasunaka Herradon,
Tereza Abrão,
Pedro César da Fonte Nogueira,
Hatsue Utino,
Manoel de Andrade,
Alda de Souza Fontoura,
Elenir Rose Cury,
Newton de Souza,
Margareth Silva dos Santos,
Tais Ferreira,
Luciene de Almeida,
Sérgio Córdoba,
Ana Mafalda Espírito Santo,
Odete de Barros Lima,
Paula Regina Burim,
Terezinha Chaves Gaiotto,
Eleusa Tessaro,
Gilney Tadeu dos Santos Alves,
Ângela Zenir do Carmo,
Luiz Guilherme Silva Cangussú,
Rosângela Gauna de Oliveira Rezende,
Dra. Christiane Maria dos Santos Pereira Jucá Interlando,
Elton Massanori Ono,
Maristela Scholz 
Nunes Franco,
Denise Bueno,
Cláudio dos Santos Silva,
José Maria Martins,
Robson Roberto Duarte Alencar,
Alessandro Vicente Pereira,
Lidiane Ferreira de Resende,
João José Marques de Souza,
Saulo de Tarso Praconi,
Fábio Capobianco Pereira da Silva,
Gisele Bueno Cavalheiro,
Grasiele Luiza Damin Pauli,
Júlio César Cestari Mancini,
Elaine Cristina Alencar Cacci,
Christian Duarte Mollinedo,
Cristiane Elizabete da Silva Cândido,
Igor Guilherme Dehn de Melo,
Laisa Take Ferrel,
Marivaldo Coan,
Francisco Alves Filgueiros,
Rejane Ribeiro Fava Geabra,
Marcelo Penajo de Souza.

DOMINGO (27)

Adelina Avesani Spengler,
Ana Paula Gottardi Barbosa Maia dos Santos,
Carla Charbel Stephanini,
Luiz Carlos Rodrigues da Silva,
Dr. João Pereira da Rosa,
Marcelo Bastos Ferraz,
Alceu Fernandes,
Wadel Maldonado,
Oswaldo Riveros de Oliveira,
Anita Kazuco Shimada,
Marleno de Oliveira Villa,
Toneo Onozato,
Leandro Cassiano de Abreu,
Elisa Rodrigues Villanueva,
Dr. Odilei Antonio Cavalcante Braga,
Carolina Doria Monteiro de Barros,
Nélida Letteriello,
Joice de Oliveira Pereira dos Santos,
Dr. José Roberto Lopes de Souza,
Juliana Andréia Thaler Martini Neiva,
Ana Ruth Oliva,
Jorge de Oliveira Martins,
Ricardo Luiz Ajala Barcaça,
Flávia Simioli Gutierres,
Letícia Zampieri Geraldo,
Rubens Filinto da Silva,
Antônio Urban Filho,
Giuliano Jacobina Stephanini,
Leonardo Borges de Oliveira Lima,
Alan de Olivera Naves,
Edemir Antonio Vicari,
Henrique Maculan Pavesi,
Albert Soares Marinho,
Cláudia Zarate Nasser,
Maria Aparecida Garcia Correia de Souza,
Ivo Alves de Souza,
Alvaro Penze de Sousa,
Maria Isabel Souza Nunes,
Valdir Antonio Pradella,
Gaspar Francisco Hickmann,
José Caciano de Oliveira,
Dr. Luiz Antônio Álvares Gonçalves,
Roberto Pereira de Oliveira,
Nawale Nahas Curado,
Jovino Braga Ferreira,
Celso Filartiga,
Maria Cândida da Costa,
Ana Maria Cavalcanti,
Norma Suely dos Santos,
Izoldina de Moraes,
Maycol Marques Lacerda,
Dr. Elesbão Munhoz,
Dra. Luciléia Pompeu Miller Braga,
Dib Hanna Khalil Dib,
Dr. Alex Cunha Alonso,
Chris Giuliana Abe Asato,
Fábio Mário Oliveira Lima,
Paulo Rahal Sacoman,
Maria Cecília Lopes Barem,
Silma El Hage,
Odil Tadeu Giordano,
Priscila Nakamura,
Nílcéa de Britto Lopes,
Eduardo Roberto Manzur,
Paulino Mendes Fontoura,
Esio Massi,
Ademir Morbi,
Ilza Rosa de Senna,
Avany Lima Maciel,
Laércio Barbosa,
Wagner Ganne,
Luiza Miyashiro,
Paulo Yoshihiro Natori,
Helder Marques da Costa,
Dra. Rita de Cássia Ribeiro Baréa,
Júlio Bolssonaro Filho,
Ester Silva de Oliveira.

*Colaborou Tatyane Gameiro

José Carlos Barbosa (Barbosinha)Ana Paula Gottardi Barbosa Maia dos SantosCarla Charbel StephaniniMeire Vilma Coelho de CamposMaria Coelho de CamposAdelina Avesani Spengler

representando ms

Idealizador do 'Tereré e Quadrinhos' vai pela 4.ª vez à FIQ em BH

Emmanuel Merlotti participa pela quarta vez do Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, um dos principais palcos para os produtores desse formato de histórias que buscam catapultar projetos

04/11/2026 10h07

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correio b terere

correio b terere Emmanuel Merlotti participa pela quarta vez do Festival Internacional de Quadrinhos de BH / Acervo Pessoal

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DIÁLOGO

A reeleição de Lula para mais quatro anos de mandato jogou um balde de... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (4)

04/11/2026 00h02

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