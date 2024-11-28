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Diálogo

As oito cadeiras da Câmara dos Deputados ocupadas por representantes... Leia na coluna de hoje

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Ester Gameiro

28/11/2024 - 00h01
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George Bernard Shaw - escritor irlandês

A vida é uma pedra de amolar: 
desgasta-nos ou afia-nos, 
conforme o metal de que somos feitos”.

FELPUDA

As oito cadeiras da Câmara dos Deputados ocupadas por representantes de Mato Grosso do Sul estão sendo motivo de sonhos acalentados por políticos de vários partidos, inclusive alguns com mandatos nas esferas estadual e municipal. Nos corredores dos Poderes, o que se fala é que existem brechas, principalmente de atuação com resultados dos atuais parlamentares. Em outras palavras, o trabalho de alguns deles tem deixado a desejar perante um eleitorado cada vez mais exigente. Aí, é uma tropa encilhada passando em direção a Brasília. A questão é quem conseguirá chegar lá...

Perfil

O prefeito eleito André Guimarães (PP), de Nioaque, cidade conhecida como Vale dos Dinossauros, porque lá foram encontradas pegadas desses animais, definiu o secretariado, focando no perfil técnico.

Mais

Ele pretende investir nas potencialidades da cidade, inclusive turísticas, atrair investimentos estaduais, federais e internacionais, além de aproveitar os benefícios que a Rota Bioceânica vai proporcionar.

A Ação Social pela Música do Brasil (ASMB), projeto que há 30 anos vem promovendo a educação de crianças e jovens em todo o País por meio do ensino da música de concerto, chegará oficialmente a Campo Grande no dia 4 de dezembro, às 18h, com a realização de concerto gratuito, executado por 85 estudantes de 8 a 17 anos, no pátio da Casa da Cultura (Avenida Afonso Pena, nº 2.270). Além de oficializar a inauguração do núcleo Maestro David Machado, a apresentação será também o reconhecimento da dedicação e do esforço de todos que vêm frequentando o projeto, que tem a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Miriam Vania Saad

 

Felipe Andreoli

Fumaça branca

O conselheiro Flávio Kayatt será o novo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) no biênio 2025-2026. Conforme o Diálogo havia informado, a reunião seria nesta semana para tentar o consenso. Os três integrantes da Corte Fiscal chegaram a um acordo na manhã de ontem (27). O atual presidente Jerson Domingos abriu mão de tentar a reeleição e será 
o vice-presidente, enquanto Marcio Monteiro ocupará a Corregedoria-Geral.

Na CPI

O cantor sertanejo Gusttavo Lima teve a convocação aprovada para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das bets. A proposta é da relatora Soraya Thronicke, e ele, obrigatoriamente, terá de comparecer. Desde 2022, quando declarou, durante show, apoio ao então candidato à reeleição Jair Bolsonaro, o artista vem vivendo inferno astral. Em tempo: a parlamentar que propôs a CPI foi eleita na onda bolsonarista em 2018, depois virou adversária ferrenha do ex-presidente.

Em discussão

“O Uso de Celulares por Crianças e Adolescentes: Riscos, Cuidados e Controle” é o tema da audiência pública que será realizada nesta sexta-feira (29), às 18h, pela Câmara Municipal de Campo Grande. No evento, serão discutidos os riscos, os cuidados e os impactos do uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos na saúde de crianças e adolescentes. A iniciativa é da vereadora Luiza Ribeiro.

ANIVERSARIANTES

Fernando de Barros Bumlai, 
Andréa Romero, 
Ali El Kadri, 
Karine Álvares Novaes, 
Hélio Bolson Júnior, 
José Clovis Rodrigues Miranda,
Dr. André Luiz Tadashi Ishikawa,
Elida Ota Ortega Asato,
Josimar Palacio,
Orliney Rodrigues do Nascimento,
Domingos Franzin,
Jesy Lopes Peixoto,
Maria Ribeiro Soares,
Andreia Souza Porto,
Michelle Rocha Anechini, 
Alzira Pereira da Silva,
Dênis Lopes,
Sergio de Lima Silva,
João Alfredo Danieze,
Divino Luiz de Oliveira,
Jônathas Fernandes Dias Tomazoni, 
Fernando Coelho Mirault Pinto,
Luiz Antonio Sartori,
Jefferson Zanardini Endo,
Dr. Rafael Nunes, 
Dr. Marcelo Rosa Ribeiro, 
Alcir Batista de Oliveira,
Domingos Sérgio Barreto da Silva,
Nilton Pickler,
Darcy Rodrigues Higa, 
Dr. Flávio Tomaz Ferreira Alves,
Dr. Alcides Miguel Kuibida, 
Gisele de Oliveira,
Ihana Fernandes, 
Michelle Miyazato Valle,
Déa Bastos Corrêa da Costa, Terezinha Rondon Giugni,
Valmir Batista Corrêa,
Ivan Mello Alves,
Rafael Geraldo de Oliveira Alves, 
Marco Aurélio Cândia Braga,
Herculano de Castro,
Mário Márcio Granero,
Virginia Maria da Silva Sanches,
Vera Lúcia Silveira Leite,
Léa Lemes de Souza,
Márcia Cristina Schubach Pastor Cândido, 
Dr. Mauro Armoa Gomes, 
Gustavo Vilalba Monteiro,
Dayse Marisa Bicudo,
Gustavo Leite Langassner,
Delma de Oliveira Rosa Pires,
Valéria Zan Molinaro,
Matias de Rosa Silva,
Clélia Goulart de Souza,
Ivan Roberto Mariani,
Edson Almeida Costa Nonato,
Laerte Vieira Maia, 
Rodrigo Guilhen,
Leonan Breno Ajul de Menezes,
Nara Leal Rodrigues Santile,
Talita Macedo de Carvalho,
Sandra Regina Batista Amin,
Maria Lucy Scaramuzzi,
Lindalva Souza Andrade Marques de Rezende,
José Eduardo Queiroz da Silva,
Osvaldo Rodrigues Medina,
José Carlos Costa Marques Bumlai, 
Dr. Kleber Eduardo Batista Saito,
Maitê Gonçalves Lins,
Leonardo Luiz Aquino Pinheiro,
Abigair Martins Barros,
Mario José Lacerda Filho,
Edilberto Rodrigues Pereira,
Gesilda Wanderley Mubárac,
José Edmilson Guimarães Santos,
Pedro Paulo Rodrigues,
Stephanie Camargo Ruchel,
Priscila Espíndola Yrigoyen,
Noêmia Lima,
Raimundo de Souza Pires,
Ellen Brito Esquivel, 
Darci Argenta Alves,
Vanessa Tavares dos Santos,
Tânia Mara de Souza,
Josefa Lucena de Oliveira,
Helena Cristina Barbosa Acosta Oliveira,
Dra. Leilane Medeiros Piotto, Antonio Sérgio Lanzoni,
José Antonio Bressani,
Fabiana Silva Araújo Kerber,
Eder Pereira Mendes,
Fernanda de Andrade Beppler Santos,
Dr. Julio Tardin,
Ronald Colman Junior,
Paola Yurie Nozu,
Rosângela Maria Basegio Merighi, Maria Madalena de Souza Rodrigues,
Lidiane Ferreira Resende,
Jonny Carlos da Silva,
Fernando dos Santos França,
Vandro Serrou Camy, 
Edson do Nascimento Borges, 
José Alberto Ventura Couto,
Lucila Almeida Braga.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Fernando BumlaiHélio Bolson JúniorAndréa RomeroKarine Álvares NovaesAli El Kadri

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