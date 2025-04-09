Filme indígena de MS é selecionado em festival de cinema da América Latina

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Filme indígena sul-mato-grossense de curta duração está entre os selecionados da 34ª edição do Festival Curta Cinema , um dos mais importantes e maiores festivais de Cinema da América Latina.

O curta-metragem Vípuxovoku foi gravado na Aldeia Água Bonita, em Campo Grande, no ano de 2024. O filme conta a história de Ailton, um jovem indígena da etnia Terena que luta para preservar as tradições do seu povo em uma aldeia urbana. A maioria do elenco é indígena.

A obra tem 14 minutos e recebeu incentivo da Lei Paulo Gustavo e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande. Foi idealizado pelo indígena Terena Anderson Terena, produzido por Bianca Machado e dirigido por Dannon Lacerda. O filme irá estrear durante o evento, ainda neste mês.

Curta-metragem sul-mato-grossenseVípuxovoku. Foto: Divulgação

O Festival Curta Cinema será realizado de 23 a 30 de abril no Rio de Janeiro. O evento é exclusivamente dedicado à exibição e à promoção de obras audiovisuais de curta-metragem.

Das 4.600 produções de 160 países inscritas, apenas 158 foram selecionadas. Neste ano, o curta-metragem Vípuxovoku irá concorrer com outras obras do Brasil, Colômbia, Cuba, Argentina, México e Chile.

“Estamos muito felizes e orgulhosos de estarmos no Festival Curta Cinema! Isso demonstra o reconhecimento do nosso filme em fazer parte desta seleta lista final da programação. A conquista é resultado de um trabalho feito com muito comprometimento, harmonia e com uma equipe extremamente competente e técnica. É muito importante, também, destacar as contribuições de todas as pessoas indigenas envolvidas no projeto, desde o início do seu desenvolvimento. O resultado aponta reflexões importantes sobre a realidade das aldeias urbanas de Campo Grande, a partir dos olhares dos indígenas que fazem parte do elenco”, disse, empolgado, o diretor Dannon Lacerda.

Em 2024, uma das obras vencedoras foi “As Marias”, história de trigêmeas nascidas em 1947, em Guia Lopes da Laguna (MS). Todos os integrantes da equipe eram moradores de Mato Grosso do Sul e as cenas gravadas em Guia Lopes da Laguna. A direção foi de Dannon Lacerda.

FICHA TÉCNICA - Vípuxovoku – Aldeia

Idealizador: Anderson Terena

Direção: Dannon Lacerda

Roteiro: Anderson Terena e Dannon Lacerda

Produção: Corixo Produções

Direção de Produção: Bianca Machado

Direção de Fotografia: Dani Correia

Direção de Arte: Camila Zavalo

Montagem: Victor Lopes

Desenho sonoro: Bernardo Uzeda