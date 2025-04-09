Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Correio B

DE MS PARA O MUNDO

Filme indígena de MS é selecionado em festival de cinema da América Latina

Curta-metragem Vípuxovoku foi gravado na Aldeia Água Bonita, em Campo Grande

Naiara Camargo

Naiara Camargo

09/04/2025 - 12h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Filme indígena sul-mato-grossense de curta duração está entre os selecionados da 34ª edição do Festival Curta Cinema, um dos mais importantes e maiores festivais de Cinema da América Latina.

O curta-metragem Vípuxovoku foi gravado na Aldeia Água Bonita, em Campo Grande, no ano de 2024. O filme conta a história de Ailton, um jovem indígena da etnia Terena que luta para preservar as tradições do seu povo em uma aldeia urbana. A maioria do elenco é indígena.

A obra tem 14 minutos e recebeu incentivo da Lei Paulo Gustavo e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande. Foi idealizado pelo indígena Terena Anderson Terena, produzido por Bianca Machado e dirigido por Dannon Lacerda. O filme irá estrear durante o evento, ainda neste mês.

Curta-metragem sul-mato-grossenseVípuxovoku. Foto: Divulgação

O Festival Curta Cinema será realizado de 23 a 30 de abril no Rio de Janeiro. O evento é exclusivamente dedicado à exibição e à promoção de obras audiovisuais de curta-metragem.

Das 4.600 produções de 160 países inscritas, apenas 158 foram selecionadas. Neste ano, o curta-metragem Vípuxovoku irá concorrer com outras obras do Brasil, Colômbia, Cuba, Argentina, México e Chile.

“Estamos muito felizes e orgulhosos de estarmos no Festival Curta Cinema! Isso demonstra o reconhecimento do nosso filme em fazer parte desta seleta lista final da programação. A conquista é resultado de um trabalho feito com muito comprometimento, harmonia e com uma equipe extremamente competente e técnica. É muito importante, também, destacar as contribuições de todas as pessoas indigenas envolvidas no projeto, desde o início do seu desenvolvimento. O resultado aponta reflexões importantes sobre a realidade das aldeias urbanas de Campo Grande, a partir dos olhares dos indígenas que fazem parte do elenco”, disse, empolgado, o diretor Dannon Lacerda.

Em 2024, uma das obras vencedoras foi “As Marias”, história de trigêmeas nascidas em 1947, em Guia Lopes da Laguna (MS). Todos os integrantes da equipe eram moradores de Mato Grosso do Sul e as cenas gravadas em Guia Lopes da Laguna. A direção foi de Dannon Lacerda.

FICHA TÉCNICA - Vípuxovoku – Aldeia

Idealizador: Anderson Terena
Direção: Dannon Lacerda
Roteiro: Anderson Terena e Dannon Lacerda
Produção: Corixo Produções
Direção de Produção: Bianca Machado
Direção de Fotografia: Dani Correia
Direção de Arte: Camila Zavalo
Montagem: Victor Lopes
Desenho sonoro: Bernardo Uzeda

@@

Autocuidado

Especialistas apontam barreiras que alguns homens enfrentam quando o assunto é a saúde pessoal

Mês classificado como Novembro Azul retoma a pauta da saúde masculina e especialistas evidenciam barreiras ligadas ao aspecto geracional, ao estigma do medo de demonstrar fraqueza e, em alguns casos, à dificuldade de acesso imposta pela tecnologia

05/11/2026 09h30

Compartilhar
Nunca é tarde para educar indivíduos quanto à compreensão pessoal e aos cuidados necessários com o próprio corpo

Nunca é tarde para educar indivíduos quanto à compreensão pessoal e aos cuidados necessários com o próprio corpo Reprodução

Continue Lendo...

Diálogo

Prefeitos de Mato Grosso do Sul rasgaram o verbo para demonstrar toda a ira após... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (5)

05/11/2026 00h02

Compartilhar
Prefeitos de Mato Grosso do Sul rasgaram o verbo para demonstrar toda a ira após... Leia na coluna de hoje

Prefeitos de Mato Grosso do Sul rasgaram o verbo para demonstrar toda a ira após... Leia na coluna de hoje Foto: Arquivo

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3821, de quarta-feira (04/11): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3821, de quarta-feira (04/11): veja o rateio

2

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 5 dias

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3822, quinta-feira (05/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3822, quinta-feira (05/11)

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3081, quarta-feira (04/11): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3081, quarta-feira (04/11): veja o rateio

5

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"
Viva

/ 4 dias

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 17 horas

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Assinantes

/ 1 dia

Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Meta não é estratégia comercial
Assinantes

/ 3 dias

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Assinantes

/ 30/10/2026

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro