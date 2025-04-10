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Entre Alcione e Pixote, Governo promete trazer até Luiza Sonza e Liniker para MS

Nomes sertanejos, como Guilherme & Santiago e Michel Teló, além de ícones como Jorge Aragão, Elba Ramalho e Seu Joge também devem marcar presença nos festivais de Mato Grosso do Sul

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

10/04/2025 - 09h52
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Batizado de MS Cultural, o Governo do Estado parece montar uma verdadeira "força-tarefa" para trazer grandes nomes da música para se apresentarem nos festivais de Mato Grosso do Sul, artistas de renome como Alcione e Pixote, e até Luísa Sonza e Liniker.

Gratuitos, os shows com "pluralidade de gêneros", segundo o Governo do Estado, servirão para aproximar a população da cultural musical nacional, distribuindo as atrações em eventos como: MS ao Vivo, Festival de Inverno de Bonito (FIB) e Festival América do Sul (FAS).

Mobilizando a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Fundação de Cultura (FCMS), após trazer nomes como Chico César, Dudu Nobre e Falamansa em 2024,  dos nomes já confirmados para 2025 aparecem: 

  • Xamã, 
  • Alcione,
  • Pixote, 
  • Jorge Aragão,
  • Os Garotin,
  • Duduca & Dalvan, 
  • Buena Vista Social Club - Tributo Ferrer (Argentina), 
  • Sandra Sá,
  • Isabel Fillardis e
  • Seu Jorge

Demais atrações

Titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda explica que a Pasta e o Governo buscam equilibrar uma valorização da identidade cultural, enquanto não deixa de ofertar para os locais shows de grandes artistas do cenário nacional; 

"Queremos que cada apresentação seja uma celebração da arte, proporcionando momentos inesquecíveis para a população. É um esforço conjunto para garantir que o acesso à cultura seja cada vez mais amplo e acessível a todos", diz Miranda.

Justamente por isso, nomes como do grupo de pagode Atitude 67 compõe a lista de atração ao lado de artistas como: Luísa Sonza, Vanessa da Mata, Liniker, João Gomes.

E não só quem nasceu depois dos anos 2000 vai ter atração para ver, já que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul promete ainda apresentações de Titãs e Samuel Rosa pelo rock nacional, além de shows com Elba Ramalho e Maestro Spok.

Eduardo Mendes é diretor-presidente da Fundação, ele aponta para a diversidade musical como um dos "pilares" do chamado MS Cultural, que afirma ter sido pensado para todos os gostos e idades. 

"É um evento que reforça a importância da música como ferramenta de identidade e inclusão social, promovendo entretenimento e também conexão genuína entre artistas e público. Estamos muito orgulhosos de apresentar essas grandes novidades para a população sul-mato-grossense", indica. 

Na terra do agro, os amantes do sertanejo também têm atrações do gênero garantidas, como Michel Teló, considerado  embaixador da música sul-mato-grossense, além da presença de Guilherme & Santiago, dupla em atividade desde 1994, donos de hits como "e daí?"; "chovendo estrelas" e "jogado na rua". 

Para ficar por dentro da programação, basta seguir as páginas culturais do Governo do Estado @setescms e @fundacaodeculturams
**(Com assessoria)

 

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